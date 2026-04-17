    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllbirds Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Allbirds Registered (A)

    AKTIE IM FOKUS

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Höhenflug von Allbirds-Aktie flaut etwas ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktie stürzt nach KI-Umschwung um über 35 Prozent
    • Kurs war fast versiebenfacht vor starkem Fall
    • Neuanfang als NewBird AI mit 50 Millionen Zusage
    AKTIE IM FOKUS - Höhenflug von Allbirds-Aktie flaut etwas ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Dem Kurs-Höhenflug der einstigen Schuhfirma Allbirds nach ihrem überraschenden Umschwung zum KI-Geschäft geht die Puste aus. Die Aktie fiel am Donnerstag um mehr als 35 Prozent, nachdem sich der Kurs fast versiebenfacht hatte. Der Börsenwert des Unternehmens liegt trotz des starken Kursanstiegs seit Dienstag weiter unter der Marke von 100 Millionen Dollar.

    Allbirds war einst eine auch in Tech-Kreisen populäre Schuhmarke, die ursprünglich ihren Anfang in Neuseeland nahm. Nach dem Börsengang 2021 war Allbirds zeitweise rund vier Milliarden Dollar wert - vor einigen Wochen wurde das Unternehmen aber mit weniger als 40 Millionen Dollar bewertet und stand vor dem Aus.

    Doch dann kündigte die Firma plötzlich einen Neuanfang als Anbieter von Infrastruktur für Künstliche Intelligenz unter dem Namen NewBird AI an. Ein bisher nicht namentlich genannter Investor kündigte an, bis zu 50 Millionen Dollar ins Unternehmen zu stecken. Der Kurs sprang daraufhin zeitweise von etwa 3 auf rund 21 Dollar hoch. Am Donnerstag fiel er wieder an die Marke von zehn Dollar.

    Analysten führten den Anstieg unter anderem darauf zurück, dass Anleger dazu neigen, bei allem zuzuschlagen, was mit KI zu tun hat. Die Entwicklung erinnert an die Situation vor einigen Jahren, als es für Kursanstiege ausreichte, irgendetwas mit Digitalwährungen wie Bitcoin anzukündigen.

    Gene Munster von der Firma Deepwater Asset Management sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg, auch wenn es der Allbirds-Ankündigung an Substanz fehle, reichten Investoren Begeisterung und Potenzial. Außerdem hätten die Pläne eine "gesunde Dosis Absurdität"./so/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allbirds Registered (A) Aktie

    Die Allbirds Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -35,79 % und einem Kurs von 10,91 auf Nasdaq (17. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allbirds Registered (A) Aktie um +334,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +243,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allbirds Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 51,04 Mio..






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Höhenflug von Allbirds-Aktie flaut etwas ab Dem Kurs-Höhenflug der einstigen Schuhfirma Allbirds nach ihrem überraschenden Umschwung zum KI-Geschäft geht die Puste aus. Die Aktie fiel am Donnerstag um mehr als 35 Prozent, nachdem sich der Kurs fast versiebenfacht hatte. Der Börsenwert des …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     