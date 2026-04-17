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    DAX-FLASH

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    Am Ende starker Woche wenig Bewegung erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax über 24.000 Punkte Anleger bleiben vorsichtig
    • Dritte Gewinnwoche in Folge leichtes Wochenplus
    • Konflikt noch ungelöst Ölpreise und Renditen belasten
    DAX-FLASH - Am Ende starker Woche wenig Bewegung erwartet
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rückkehr des Dax über die 24.000-Punkte-Marke lassen es die Anleger am Freitag langsamer angehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte tiefer auf 24.145 Punkte. Er steuert mit einem Wochenplus von 1,4 Prozent auf die dritte Gewinnwoche in Folge zu. Trotz der Erholung um mehr als acht Prozent seit Ende März liegt der Dax noch rund viereinhalb Prozent unter dem Niveau von Ende Februar, also vor dem Beginn des Iran-Kriegs.

    Neue Störfeuer aus dem Iran-Konflikt bleiben vor dem Wochenende aus, und so gibt es nach wie vor kein Anzeichen, dass die Anleger willig sind, Gewinne mitzunehmen. "Der Markt will steigen", schrieb am Morgen der Experte Emmanuel Cau von der Barclays Bank. Der Waffenstillstand habe die Anlegerstimmung verbessert und die Angst, etwas zu verpassen, habe die Aktienkurse mancher US-Indizes auf neue Höchststände getrieben.

    Der Experte weist aber darauf hin, dass der Krieg noch nicht beendet sei, und hält daher eine große Portion Hoffnung für eingepreist. Schließlich hätten die Ölpreise und Anleiherenditen ihren jüngsten Anstieg noch nicht wieder wettgemacht und die Sperrung der Straße von Hormus bestehe weiter. "Unser Eindruck ist, dass die leicht zu erzielenden Kursgewinne hinter uns liegen", glaubt Cau. Um weiter zu steigen, müsse der Krieg wohl tatsächlich beendet werden./tih/zb





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