Readcrest Capital AG: Update nach Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts
Readcrest Capital AG setzt ein strategisches Zeichen: Der Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts stärkt Bilanz, Cashflow und Wachstumskurs von Grosvenor Health & Social Care.
Foto: adobe.stock.com
- Readcrest Capital AG hat ihre Tochtergesellschaft erfolgreich das britische Pflegeheimgeschäft verkauft, mit einem Kaufpreis von ca. 50,6 Mio. EUR.
- Der Großteil des Erlöses wird zur Tilgung von Schulden bei der britischen Tochtergesellschaft verwendet.
- Nach dem Verkauf besteht das britische Geschäft nur noch aus Grosvenor Health & Social Care, dem drittgrößten Anbieter häuslicher Pflege in Großbritannien, mit einem EBITDA von rund 11 Mio. GBP im Jahr 2025.
- Der Verkauf verbessert die Bilanz und Wachstumschancen von Grosvenor erheblich, mit einem Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA) unter 2,5.
- Grosvenor strebt an, mittelfristig eine EBITDA-Run-Rate von über 15 Mio. GBP zu erreichen, um die Konsolidierung des britischen Pflegesektors voranzutreiben.
- Die Transaktion ermöglicht Readcrest, Kapital zu recyceln, den Cashflow zu stärken und in deutsche Immobilienprojekte zu investieren, deren Planung und Finanzierung bereits fortgeschritten sind.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte