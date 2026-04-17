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    Readcrest Capital AG: Update nach Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts

    Readcrest Capital AG setzt ein strategisches Zeichen: Der Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts stärkt Bilanz, Cashflow und Wachstumskurs von Grosvenor Health & Social Care.

    Readcrest Capital AG: Update nach Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts
    Foto: adobe.stock.com
    • Readcrest Capital AG hat ihre Tochtergesellschaft erfolgreich das britische Pflegeheimgeschäft verkauft, mit einem Kaufpreis von ca. 50,6 Mio. EUR.
    • Der Großteil des Erlöses wird zur Tilgung von Schulden bei der britischen Tochtergesellschaft verwendet.
    • Nach dem Verkauf besteht das britische Geschäft nur noch aus Grosvenor Health & Social Care, dem drittgrößten Anbieter häuslicher Pflege in Großbritannien, mit einem EBITDA von rund 11 Mio. GBP im Jahr 2025.
    • Der Verkauf verbessert die Bilanz und Wachstumschancen von Grosvenor erheblich, mit einem Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA) unter 2,5.
    • Grosvenor strebt an, mittelfristig eine EBITDA-Run-Rate von über 15 Mio. GBP zu erreichen, um die Konsolidierung des britischen Pflegesektors voranzutreiben.
    • Die Transaktion ermöglicht Readcrest, Kapital zu recyceln, den Cashflow zu stärken und in deutsche Immobilienprojekte zu investieren, deren Planung und Finanzierung bereits fortgeschritten sind.






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