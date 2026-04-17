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    Plan-Änderung

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    Das goldene Trump-Handy: Große Versprechen, leere Taschen?

    Ein Jahr nach der Ankündigung des "Trump Mobile T1" herrscht Ernüchterung: Der Kampfpreis von 499 US-Dollar ist Geschichte, das Siegel "Made in America" ebenso und auf das Gerät warten Fans bisher vergeblich.

    Für Sie zusammengefasst
    Plan-Änderung - Das goldene Trump-Handy: Große Versprechen, leere Taschen?
    Foto: Jonathan Raa - Sipa USA

    Der Traum vom "Gold-Standard" gerät ins Stocken

    Im Juni 2025 versprach die Trump Organization, geführt von Donald Trump Jr. und Eric Trump, eine Revolution auf dem Smartphone-Markt. Das Trump Mobile T1 sollte nicht nur durch sein auffälliges goldenes Design und die amerikanische Flagge auf der Rückseite bestechen, sondern vor allem durch ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis: Ein High-End-Gerät für gerade einmal 499 US-Dollar, stolz gefertigt in den USA.

    Doch ein Jahr später zeigt ein Blick auf die neu gestaltete Website: Die Realität hat die Rhetorik eingeholt.

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    Von "Made in USA" zu "American Innovation"

    Besonders auffällig ist die sprachliche Kehrtwende bei der Herkunft des Geräts. Standen anfangs noch patriotische Slogans wie "Made in America" oder "Assembled in America" im Vordergrund, heißt es nun vage, das Telefon sei von "amerikanischer Innovation geprägt". In der Tech-Branche ist dies meist ein Codewort dafür, dass die Hardware primär in Übersee gefertigt wird. Technisch setzt das T1 laut aktuellen Daten auf solide Mittelklasse: Ein Snapdragon 7 Series Chipsatz von Qualcomm und das Android-Betriebssystem von Google (Alphabet).

    Preisschock: Das 499-Dollar-Versprechen ist weg

    Wer auf das Schnäppchen gehofft hatte, wird enttäuscht. Der ursprüngliche Preis von 499 US-Dollar wurde von der Website entfernt. Unternehmenssprecher rechtfertigten dies gegenüber dem Magazin The Verge als reinen "Einführungspreis". Nun wird lediglich gemunkelt, das Handy werde "weniger als 1.000 US-Dollar" kosten – eine massive Preissteigerung, die das Gerät in eine völlig andere Liga hebt.

    Patriotische Tarife und ein Hoffnungsschimmer

    Trotz der Hardware-Verzögerungen steht das Tarifmodell bereits fest – und es ist gewohnt symbolträchtig:

    - Der Preis: 47,45 US-Dollar pro Monat (eine Hommage an Trump als 45. und 47. Präsidenten).

    - Der Rabatt: 15 Prozent Preisnachlass für Militärangehörige.

    - Die Alternative: Kunden können bereits jetzt eigene Geräte mitbringen oder generalüberholte iPhones und Samsung-Geräte über Trump Mobile beziehen.

    Wann kommt es wirklich?

    Zwar verzögerte sich der Start 2025 offiziell unter anderem wegen des Regierungs-Shutdowns, doch es gibt Bewegung: Die FCC-Zulassung für das T1 liegt mittlerweile vor, und neue Markeneintragungen wie "The 47 Plan" deuten darauf hin, dass die Trump Organization den Marktstart weiterhin forciert. Ob der US-Präsident selbst jedoch die Werbetrommel für seine ältesten Söhne rühren wird, bleibt abzuwarten – bisher hielt er sich auffällig im Hintergrund.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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