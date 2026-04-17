Unverändert

DEUTSCHLAND: - WENIG BEWEGUNG AM ENDE EINER STARKEN WOCHE - Nach der jüngsten Rückkehr des Dax über die 24.000-Punkte-Marke lassen es die Anleger am Freitag langsamer angehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte tiefer auf 24.145 Punkte. Er steuert mit einem Wochenplus von 1,4 Prozent auf die dritte Gewinnwoche in Folge zu. Trotz der Erholung um mehr als acht Prozent seit Ende März liegt der Dax noch rund viereinhalb Prozent unter dem Niveau von Ende Februar, also vor dem Beginn des Iran-Kriegs. Neue Störfeuer aus dem Iran-Konflikt bleiben vor dem Wochenende aus, und so gibt es nach wie vor kein Anzeichen, dass die Anleger willig sind, Gewinne mitzunehmen. "Der Markt will steigen", schrieb am Morgen der Experte Emmanuel Cau von der Barclays Bank. Der Waffenstillstand habe die Anlegerstimmung verbessert und die Angst, etwas zu verpassen, habe die Aktienkurse mancher US-Indizes auf neue Höchststände getrieben.

USA: - IM PLUS - Nach ihrem starken Vortag haben die US-Börsen am Donnerstag erneut zugelegt. Wieder höhere Ölpreise waren letztlich keine große Belastung. Zum Iran äußerte sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich. Zum Börsenende gewann der technologielastige Nasdaq 100 0,49 Prozent auf 26.333,00 Zähler und der marktbreite S&P 500 stieg um 0,26 Prozent auf 7.041,28 Punkte. Beide Indizes hatten zuvor bereits ihre Rekorde vom Mittwoch noch etwas weiter hinaufgeschraubt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Donnerstag mit einem Plus von 0,24 Prozent auf 48.578,72 Punkte. Im Iran-Konflikt rechnet US-Präsident Trump mit einer baldigen Einigung. "Wir sind sehr nahe dran an einem Abkommen", sagte er vor seinem Abflug nach Las Vegas zu Reportern vor dem Weißen Haus. Sollte es nötig sein, werde er auch die noch bis kommenden Mittwoch dauernde Waffenruhe verlängern.

ASIEN: - IM MINUS - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag nach den vergangenen Tagen mit Gewinnen etwas nachgegeben. So verlor der japanische Nikkei-Index für 225 führende Werte im späten Handel knapp ein Prozent auf 58.950 Punkte, nachdem er am Donnerstag noch auf ein Rekordhoch gestiegen war. Nach einer Woche im Plus liegt der Nikkei jetzt wieder auf dem Niveau von Ende Februar, also bevor der Iran-Krieg begonnen hatte. Im März war der Index zeitweise fast auf 50.000 Punkte zurückgefallen

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DAX 24154,47 0,36%

XDAX 24101,21 0,13%

EuroSTOXX 50 5933,28 -0,12%

Stoxx50 5095,81 -0,12%



DJIA 48578,72 0,24%

S&P 500 7041,28 0,26%

NASDAQ 100 26333,00 0,49%

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RENTEN:



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Bund-Future 125,14 -0,04%

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DEVISEN:



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Euro/USD 1,1783 0,02%

USD/Yen 159,46 0,19%

Euro/Yen 187,90 0,22%



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BITCOIN:



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Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 74.802 -0,5%

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ROHÖL:



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Brent 98,09 -1,30 USD WTI 93,32 -1,37 USD °



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