Oracle-Aktie schießt durch AWS-Partnerschaft nach oben

Seit Wochenbeginn hat die Oracle-Aktie rund 28 Prozent an Wert gewonnen und sich damit deutlich besser entwickelt als viele andere Titel im Technologiesektor.

Die Aktie von Oracle gehört in dieser Woche zu den größten Gewinnern an den US-Börsen. Angetrieben von einer erweiterten Kooperation mit Amazon Web Services schloss die Aktie zuletzt fünf Prozent höher bei 178,30 US-Dollar.

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Oracle setzt auf Allianz mit AWS

Im Zentrum der Euphorie steht die Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen Oracle und AWS im Bereich sogenannter Multicloud-Netzwerke. Ziel ist es, Unternehmenskunden eine leistungsstarke und nahtlose Verbindung zwischen der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) und AWS bereitzustellen.

Konkret bedeutet dies: Unternehmen sollen künftig Anwendungen parallel auf beiden Plattformen betreiben und Daten einfacher zwischen den Cloud-Umgebungen verschieben können.

Die neuen Funktionen sollen es Kunden ermöglichen, ihre IT-Infrastruktur schneller zu modernisieren und KI-Anwendungen effizienter zu betreiben. Die neuen Funktionen sollen noch im Laufe dieses Jahres verfügbar werden.

Starke Zahlen untermauern Wachstumskurs

Neben der strategischen Partnerschaft profitiert Oracle auch von soliden Geschäftszahlen. Unter der Führung der Co-CEOs Clay Magouyrk und Mike Sicilia konnte das Unternehmen im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten übertreffen.

Besonders das Cloud-Geschäft entwickelte sich dynamisch: Die Umsätze in diesem Segment stiegen um 44 Prozent auf 8,9 Milliarden US-Dollar und lagen damit über den Prognosen von 8,84 Milliarden US-Dollar.

Software-Sektor insgesamt wieder im Aufwind

Oracle ist jedoch nicht der einzige Profiteur der aktuellen Marktbewegung. Nach einem schwierigen Jahresstart erlebt der Softwaresektor insgesamt eine deutliche Erholung.

Der Branchenindex iShares Expanded Tech-Software Sector ETF legte in dieser Woche um 5,4 Prozent zu. Auch andere Softwareunternehmen verzeichneten kräftige Kursgewinne. Aktien von ServiceNow, SoFi Technologies und Salesforce legten in den vergangenen fünf Handelstagen um 10 Prozent, 3,5 Prozent beziehungsweise 3,1 Prozent zu.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



