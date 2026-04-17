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    DATA MODUL AG: Gewinnsprung im Q1 2026 – Elektronik-Erfolg im Trend

    DATA MODUL meldet im ersten Quartal 2026 eine klare Trendwende: Trotz leicht rückläufigem Umsatz verbessert sich das Ergebnis deutlich und der Auftragseingang legt zu.

    DATA MODUL AG: Gewinnsprung im Q1 2026 – Elektronik-Erfolg im Trend
    Foto: stock.adobe.com
    • Das EBIT der DATA MODUL AG im ersten Quartal 2026 lag bei 0,3 Mio. EUR und überstieg damit das Vorjahresergebnis von -1,9 Mio. EUR um ca. 116 %
    • Der Konzernumsatz sank im ersten Quartal 2026 leicht um ca. 4 % auf 52,3 Mio. EUR im Vergleich zu 54,4 Mio. EUR im Vorjahresquartal
    • Der Auftragseingang stieg um ca. 5 % auf 54,9 Mio. EUR im Vergleich zu 52,5 Mio. EUR im ersten Quartal 2025
    • Die endgültigen Quartalszahlen werden am 11. Mai 2026 veröffentlicht
    • Die Gesellschaft verzeichnete eine Trendwende mit Ergebnissteigerung im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahr
    • Die Daten wurden im Rahmen einer Insiderinformation veröffentlicht, die auf eine positive Entwicklung des Unternehmens hinweist

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei DATA MODUL AG O.N. ist am 11.05.2026.

    Der Kurs von DATA MODUL AG O.N. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,02 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 28,70EUR das entspricht einem Plus von +1,77 % seit der Veröffentlichung.


    DATA MODUL AG O.N.

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    ISIN:DE0005498901WKN:549890
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