DATA MODUL AG: Gewinnsprung im Q1 2026 – Elektronik-Erfolg im Trend
DATA MODUL meldet im ersten Quartal 2026 eine klare Trendwende: Trotz leicht rückläufigem Umsatz verbessert sich das Ergebnis deutlich und der Auftragseingang legt zu.
Foto: stock.adobe.com
- Das EBIT der DATA MODUL AG im ersten Quartal 2026 lag bei 0,3 Mio. EUR und überstieg damit das Vorjahresergebnis von -1,9 Mio. EUR um ca. 116 %
- Der Konzernumsatz sank im ersten Quartal 2026 leicht um ca. 4 % auf 52,3 Mio. EUR im Vergleich zu 54,4 Mio. EUR im Vorjahresquartal
- Der Auftragseingang stieg um ca. 5 % auf 54,9 Mio. EUR im Vergleich zu 52,5 Mio. EUR im ersten Quartal 2025
- Die endgültigen Quartalszahlen werden am 11. Mai 2026 veröffentlicht
- Die Gesellschaft verzeichnete eine Trendwende mit Ergebnissteigerung im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahr
- Die Daten wurden im Rahmen einer Insiderinformation veröffentlicht, die auf eine positive Entwicklung des Unternehmens hinweist
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei DATA MODUL AG O.N. ist am 11.05.2026.
Der Kurs von DATA MODUL AG O.N. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,02 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 28,70EUR das entspricht einem Plus von +1,77 % seit der Veröffentlichung.
+9,02 %
+9,02 %
+2,11 %
-2,04 %
+30,91 %
-52,79 %
-37,93 %
-26,27 %
+37.562,34 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte