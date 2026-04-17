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    MHP Hotel AG: Neue Aufsichtsrats- und Management-Änderungen

    Personelle Weichenstellung bei der MHP Hotel AG: Ein erfahrener Aufsichtsrat tritt ab, ein vertrautes Finanzprofil kehrt zurück – und das Führungsteam rückt noch enger zusammen.

    MHP Hotel AG: Neue Aufsichtsrats- und Management-Änderungen
    Foto: adobe.stock.com
    • Christoph Härle ist aus persönlichen Gründen aus dem Aufsichtsrat der MHP Hotel AG ausgeschieden; Anlass ist die Übernahme eines Beratungsmandats in der Hotelbranche zur Vermeidung möglicher Interessenkonflikte.
    • Ralf Selke wird neues Mitglied des Aufsichtsrats; er war 2012 Mitgründer und bis zum 31.12.2025 über 13 Jahre Vorstand/CFO, prägte die Finanzstruktur und leitete den Börsengang.
    • Seit dem 1. Januar 2026 hat Dr. Jörg Frehse zusätzlich zum CEO-Amt auch die CFO-Aufgaben in Personalunion übernommen; zusammen mit COO Michael Wagner bildet er das Kernteam der Führung.
    • Die Management- und Aufsichtsratsänderungen erfolgten in enger Abstimmung mit der MHP Hotel AG, um Kontinuität und klare Zuständigkeiten in der Unternehmensführung sicherzustellen.
    • MHP Hotel AG ist eine 2012 gegründete, unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform für das Premium-Segment und Franchisenehmer von Marken wie Hyatt, Marriott und Hilton.
    • Kernportfolio und Expansion: u. a. Le Méridien (Hamburg, Stuttgart, München, Wien), Sheraton Düsseldorf Airport, JW Marriott Frankfurt, Conrad Hamburg, MOOONS Vienna; geplante/kommende Projekte: Hyatt Regency Vienna, Sheraton Vienna (ab 2027) und Autograph Collection Stuttgart (Eröffnung geplant 2028).

    Der Kurs von MHP Hotel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,3900EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    26 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,3800EUR das entspricht einem Minus von -0,72 % seit der Veröffentlichung.


    MHP Hotel

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