MHP Hotel AG: Neue Aufsichtsrats- und Management-Änderungen
Personelle Weichenstellung bei der MHP Hotel AG: Ein erfahrener Aufsichtsrat tritt ab, ein vertrautes Finanzprofil kehrt zurück – und das Führungsteam rückt noch enger zusammen.
Foto: adobe.stock.com
- Christoph Härle ist aus persönlichen Gründen aus dem Aufsichtsrat der MHP Hotel AG ausgeschieden; Anlass ist die Übernahme eines Beratungsmandats in der Hotelbranche zur Vermeidung möglicher Interessenkonflikte.
- Ralf Selke wird neues Mitglied des Aufsichtsrats; er war 2012 Mitgründer und bis zum 31.12.2025 über 13 Jahre Vorstand/CFO, prägte die Finanzstruktur und leitete den Börsengang.
- Seit dem 1. Januar 2026 hat Dr. Jörg Frehse zusätzlich zum CEO-Amt auch die CFO-Aufgaben in Personalunion übernommen; zusammen mit COO Michael Wagner bildet er das Kernteam der Führung.
- Die Management- und Aufsichtsratsänderungen erfolgten in enger Abstimmung mit der MHP Hotel AG, um Kontinuität und klare Zuständigkeiten in der Unternehmensführung sicherzustellen.
- MHP Hotel AG ist eine 2012 gegründete, unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform für das Premium-Segment und Franchisenehmer von Marken wie Hyatt, Marriott und Hilton.
- Kernportfolio und Expansion: u. a. Le Méridien (Hamburg, Stuttgart, München, Wien), Sheraton Düsseldorf Airport, JW Marriott Frankfurt, Conrad Hamburg, MOOONS Vienna; geplante/kommende Projekte: Hyatt Regency Vienna, Sheraton Vienna (ab 2027) und Autograph Collection Stuttgart (Eröffnung geplant 2028).
Der Kurs von MHP Hotel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,3900EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
26 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,3800EUR das entspricht einem Minus von -0,72 % seit der Veröffentlichung.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte