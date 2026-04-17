MLP mit einem Traumchart

Kurzfristig sehen Analysten nun Potenzial für weitere Kursgewinne in Richtung 8,29 Euro. Im nächsten Schritt könnten sogar die Höchststände aus dem Vorjahr bei 8,95 Euro wieder erreicht werden. Damit erscheint die Aktie für Anleger interessant, die auf steigende Kurse setzen möchten.

Dieses Muster hat sich seit August letzten Jahres aufgebaut und bewegte sich in einer Spanne zwischen 5,85 Euro und der sogenannten Nackenlinie bei rund 7,52 Euro. Genau diese Marke konnte die Aktie nun überschreiten. Das gilt als klares Zeichen dafür, dass der Aufwärtstrend an Fahrt aufnehmen könnte.

Auf der anderen Seite gibt es auch Risiken: Sollte der Kurs unter 6,74 Euro fallen, könnte sich das Bild deutlich eintrüben. In diesem Fall wären Rückgänge bis in den Bereich von etwa 6,12 Euro möglich, wo ein wichtiger langfristiger Durchschnitt verläuft.

Wichtig für Anleger: Am 13. Mai veröffentlicht das Unternehmen seine Quartalszahlen. Rund um diesen Termin kann es erfahrungsgemäß zu stärkeren Kursschwankungen kommen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 7,91 Euro

Kursziele : 8,29/8,95 Euro

Renditechance via DU9ENN : 70 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

MLP SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9ENN Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,90 - 1,15 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6,8508 Euro Basiswert: MLP SE KO-Schwelle: 6,8508 Euro akt. Kurs Basiswert: 7,91 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 8,95 Euro Hebel: 6,74 Kurschance: + 70 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY4BDX Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,22 - 1,47 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 9,2563 Euro Basiswert: MLP SE KO-Schwelle: 9,2563 Euro akt. Kurs Basiswert: 7,91 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,47 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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