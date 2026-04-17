Brenntag erobert wichtige Preismarken

Sollte sich dieser Trend bestätigen, sehen Experten weiteres Kurspotenzial. Als nächste Ziele gelten 62,12 Euro und später 66,28 Euro. Für Anleger, die auf steigende Kurse setzen möchten, könnte die Aktie daher wieder interessanter werden.

Ein wichtiger Treiber dieser Entwicklung sind die zuletzt stark gestiegenen Rohölpreise, von denen auch Brenntag profitiert hat. Im Zuge dessen ist die Aktie über wichtige Marken gestiegen – darunter der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Wochen sowie ein früheres Hoch aus Anfang Februar bei 59,42 Euro. Viele Marktbeobachter werten das als Signal für einen möglichen Richtungswechsel nach oben.

Allerdings sind auch Rückschläge möglich. Im besten Fall bleiben diese begrenzt und enden etwa bei 57,60 Euro. Fällt der Kurs darunter, könnte sich die Erholung verzögern. Dann wäre eine längere Seitwärtsphase denkbar, mit möglichen Rückgängen in Richtung 53,76 Euro, wo ein weiterer wichtiger Durchschnittswert verläuft.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 60,36 Euro

Kursziele : 62,12/66,28 Euro

Renditechance via DU9QLW : 55 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Brenntag SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9QLW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,76 - 0,86 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 52,2976 Euro Basiswert: Brenntag SE KO-Schwelle: 52,2976 Euro akt. Kurs Basiswert: 60,36 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 66,28 Euro Hebel: 6,96 Kurschance: + 55 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ3PCB Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,79 - 0,89 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 67,9967 Euro Basiswert: Brenntag SE KO-Schwelle: 67,9967 Euro akt. Kurs Basiswert: 60,36 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,75 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.