Gerresheimer, Zip & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Santacruz Silver Mining
|🥈
|LPKF Laser & Electronics
|🥉
|HENSOLDT
|D-Wave Quantum
|Diginex
|Mercedes-Benz Group
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|Gerresheimer
|130
|🥈
|Almonty Industries
|87
|🥉
|Silber
|32
|Novo Nordisk
|28
|Borussia Dortmund
|27
|TeamViewer
|20
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Zip
|+14,15 %
|🥈
|Elevra Lithium
|+11,91 %
|🥉
|IGO
|+7,70 %
|🟥
|Resonac Holdings Corporation
|-5,71 %
|🟥
|Netflix
|-9,93 %
|🟥
|Sumco
|-11,53 %
Santacruz Silver Mining
Wochenperformance: +10,97 %
Wochenperformance: +10,97 %
Platz 1
LPKF Laser & Electronics
Wochenperformance: +54,37 %
Wochenperformance: +54,37 %
Platz 2
HENSOLDT
Wochenperformance: +1,23 %
Wochenperformance: +1,23 %
Platz 3
D-Wave Quantum
Wochenperformance: +50,02 %
Wochenperformance: +50,02 %
Platz 4
Diginex
Wochenperformance: +5,61 %
Wochenperformance: +5,61 %
Platz 5
Mercedes-Benz Group
Wochenperformance: -6,30 %
Wochenperformance: -6,30 %
Platz 6
Gerresheimer
Wochenperformance: +20,70 %
Wochenperformance: +20,70 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: +26,44 %
Wochenperformance: +26,44 %
Platz 8
Silber
Wochenperformance: +4,18 %
Wochenperformance: +4,18 %
Platz 9
Novo Nordisk
Wochenperformance: +7,99 %
Wochenperformance: +7,99 %
Platz 10
Borussia Dortmund
Wochenperformance: +7,46 %
Wochenperformance: +7,46 %
Platz 11
TeamViewer
Wochenperformance: +12,61 %
Wochenperformance: +12,61 %
Platz 12
Zip
Wochenperformance: +28,04 %
Wochenperformance: +28,04 %
Platz 13
Elevra Lithium
Wochenperformance: +19,92 %
Wochenperformance: +19,92 %
Platz 14
IGO
Wochenperformance: +17,49 %
Wochenperformance: +17,49 %
Platz 15
Resonac Holdings Corporation
Wochenperformance: -9,59 %
Wochenperformance: -9,59 %
Platz 16
Netflix
Wochenperformance: -5,84 %
Wochenperformance: -5,84 %
Platz 17
Sumco
Wochenperformance: +4,80 %
Wochenperformance: +4,80 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte