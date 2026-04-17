Goldpreis
Goldpreis seitwärts bei 4.794,61 USD
Goldpreis konsolidiert fast unverändert bei 4.794,61 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,91 %
|1 Monat
|-4,29 %
|3 Monate
|+2,89 %
|1 Jahr
|+43,77 %
Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 3.334,83USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.794,61USD ein Wert von 14.377,4USD geworden – ein Gewinn von +43,77 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
WallstreetONLINE-Forum zusammengefasst: Gemischtes Sentiment zu Gold. Kurzfristig Aufwärtsdynamik möglich, doch rechnen einige mit nur geringen Rücksetzern bzw. Pullback vor höheren Zielen. Widerstände bei 4900–5000 USD, Unterstützung um 4800. Öl-Gold-Korrelation und Dollar-Entwicklung prägen die Sicht; politische Signale (z. B. Trump-Drohungen) beeinflussen teils Abgabedruck. Fokus auf fundamentale/technische Aspekte; emotionale Inhalte ignoriert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|371,75EUR
|+0,07 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|130,89EUR
|+0,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|271,46EUR
|-0,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|407,82EUR
|+0,42 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|108,21EUR
|-0,79 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|625,40EUR
|+0,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|389,60EUR
|+0,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,67EUR
|-0,35 %
|Long
|1
|0,00
|133,16EUR
|+1,84 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,031EUR
|-0,19 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.