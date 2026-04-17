Goldpreis seitwärts bei 4.794,61 USD

USD

+0,10 %

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,91 % 1 Monat -4,29 % 3 Monate +2,89 % 1 Jahr +43,77 %

Der Goldpreis zeigt sich stabil bei 4.794,61. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 3.334,83USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.794,61USD ein Wert von 14.377,4USD geworden – ein Gewinn von +43,77 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

WallstreetONLINE-Forum zusammengefasst: Gemischtes Sentiment zu Gold. Kurzfristig Aufwärtsdynamik möglich, doch rechnen einige mit nur geringen Rücksetzern bzw. Pullback vor höheren Zielen. Widerstände bei 4900–5000 USD, Unterstützung um 4800. Öl-Gold-Korrelation und Dollar-Entwicklung prägen die Sicht; politische Signale (z. B. Trump-Drohungen) beeinflussen teils Abgabedruck. Fokus auf fundamentale/technische Aspekte; emotionale Inhalte ignoriert.