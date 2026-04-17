Silberpreis
Silber klettert weiter Kurs 78,89 USD
Silberpreis klettert weiter: +0,60 % plus, jetzt 78,89 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,18 %
|1 Monat
|-1,99 %
|3 Monate
|-12,18 %
|1 Jahr
|+141,56 %
Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 32,66095USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 78,89USD ein Wert von 12.077,8USD geworden – ein Gewinn von +141,56 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Silber-Sentiment: Viele bleiben investiert, andere skeptisch; Fundamentale/politische Einflüsse (Kupfer-Silber-Verhältnis, Schwefelsäure-Lieferketten, Regulierung) plus Lynx-Analyse werden diskutiert, aber ohne klare Kursrichtung. Langfristig unsicher; kurzfristige Entwicklung unklar. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht angegeben.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|371,25EUR
|-0,07 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|130,89EUR
|+0,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|271,46EUR
|-0,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|407,82EUR
|+0,42 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|108,21EUR
|-0,79 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|625,40EUR
|+0,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|389,60EUR
|+0,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,58EUR
|-0,47 %
|Long
|1
|0,00
|133,16EUR
|+1,84 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,031EUR
|-0,19 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.