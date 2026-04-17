Silber klettert weiter Kurs 78,89 USD

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,18 % 1 Monat -1,99 % 3 Monate -12,18 % 1 Jahr +141,56 %

Silber zeigt sich fester:auf 78,89. Der Aufwärtstrend bleibt intakt und stützt die Erwartungen vieler Anleger.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 32,66095USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 78,89USD ein Wert von 12.077,8USD geworden – ein Gewinn von +141,56 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Silber-Sentiment: Viele bleiben investiert, andere skeptisch; Fundamentale/politische Einflüsse (Kupfer-Silber-Verhältnis, Schwefelsäure-Lieferketten, Regulierung) plus Lynx-Analyse werden diskutiert, aber ohne klare Kursrichtung. Langfristig unsicher; kurzfristige Entwicklung unklar. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht angegeben.