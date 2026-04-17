Nevadas Edelmetallexplorer starten in goldenen Frühling

In Nevada wird nach Gold, Silber und anderen Rohstoffen gebohrt: So viel, dass die Bohrausrüstung knapp zu werden droht. Die Steigerung der Explorationsausgaben schlägt sich in Resultaten nieder: Der Frühling startet mit guten Bohrergebnissen.

Der Goldexplorer Lodestar Metals (ISIN: CA54020J2002, WKN: A41MZL) startete Anfang April ein 2.680 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Projekt Gold Run im Humboldt County im US-Bundesstaat Nevada. Das Programm konzentriert sich auf mehrere vorrangige Gold-Silber-Vorkommen auf dem gesamten Gelände. Geplant sind 16 Bohrungen.

Lodestar Metals: Wegweisender Bohrstart bei Gold Run

Der Start eines Bohrprogramms markiert für Explorer eine entscheidende Wegmarke. Bevor der erste Bohrer startet, müssen umfangreiche Vorarbeiten geleistet werden. Lodestar CEO Lowell Kamin spricht von „monatelanger datengestützter Arbeit“ zur Definition und Priorisierung von Bohrzielen.

Ausgewertet wurden geochemische, geophysikalische und historische Daten, „die allesamt auf Entdeckungspotenzial hindeuten“. Das nun begonnene Bohrprogramm sei „der nächste Schritt, um mehr über Gold Run zu erfahren und Lodestar voranzubringen“.

Das an der Börse mit nur knapp 4 Mio. EUR bewertete Unternehmen ist in Nevada derzeit einer von vielen Kunden der Bohrfirmen im Bundesstaat. Nevadas Edelmetallexplorer haben vor einigen Quartalen – angetrieben durch die hohen Metallpreise – ihre Budgets mit Hilfe von Investoren hochgefahren. Mit einiger Verzögerung schlägt sich dies in Berichten über Bohrergebnisse zwischen Elko und Las Vegas nieder. Zum Start in den Frühling wurden zuletzt einige aussichtsreiche Bohrergebnisse präsentiert.

P2 Gold etwa veröffentlichte Anfang März Bohrergebnisse für die Lucky Strike Zone aus dem Infill- und Erweiterungsbohrprogramm auf dem Gabbs-Projekt im Walker-Lane-Trend. Darunter: 0,71 Gramm Gold pro Tonne und 0,31 % Kupfer auf 54,86 Metern, einschließlich 1,28 Gramm Gold und 0,43 % Kupfer auf 22,86 Metern.

Kurz darauf folgte First Majestic Silver, das Ergebnisse eines Explorationsprogramms in der Goldmine Jerritt Canyon, einschließlich der Zielgebiete Mahala, Javelin und Saval innerhalb des Abbaugebiets Smith-SSX-Saval vorlegte. Das Unternehmen glaubt, dass diese Ergebnisse das Potenzial für eine Erweiterung der Goldmineralressourcen in Jerritt Canyon unterstreichen, wobei sowohl Tagebau- als auch Untertage-Ressourcen einbezogen werden sollen. Unter den Resultaten: 24,4 Meter mit 3,43 Gramm und 7,6 Meter mit 9,43 Gramm Gold pro Tonne.