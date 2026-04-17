    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLodestar Metals AktievorwärtsNachrichten zu Lodestar Metals

    Starke Bohrerfolge

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nevadas Edelmetallexplorer starten in goldenen Frühling

    In Nevada wird nach Gold, Silber und anderen Rohstoffen gebohrt: So viel, dass die Bohrausrüstung knapp zu werden droht. Die Steigerung der Explorationsausgaben schlägt sich in Resultaten nieder: Der Frühling startet mit guten Bohrergebnissen.

     

    Der Goldexplorer Lodestar Metals (ISIN: CA54020J2002, WKN: A41MZL) startete Anfang April ein 2.680 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Projekt Gold Run im Humboldt County im US-Bundesstaat Nevada. Das Programm konzentriert sich auf mehrere vorrangige Gold-Silber-Vorkommen auf dem gesamten Gelände. Geplant sind 16 Bohrungen.

     

    Lodestar Metals: Wegweisender Bohrstart bei Gold Run

     

    Der Start eines Bohrprogramms markiert für Explorer eine entscheidende Wegmarke. Bevor der erste Bohrer startet, müssen umfangreiche Vorarbeiten geleistet werden. Lodestar CEO Lowell Kamin spricht von „monatelanger datengestützter Arbeit“ zur Definition und Priorisierung von Bohrzielen.

     

    Ausgewertet wurden geochemische, geophysikalische und historische Daten, „die allesamt auf Entdeckungspotenzial hindeuten“. Das nun begonnene Bohrprogramm sei „der nächste Schritt, um mehr über Gold Run zu erfahren und Lodestar voranzubringen“.

     

    Das an der Börse mit nur knapp 4 Mio. EUR bewertete Unternehmen ist in Nevada derzeit einer von vielen Kunden der Bohrfirmen im Bundesstaat. Nevadas Edelmetallexplorer haben vor einigen Quartalen – angetrieben durch die hohen Metallpreise – ihre Budgets mit Hilfe von Investoren hochgefahren. Mit einiger Verzögerung schlägt sich dies in Berichten über Bohrergebnisse zwischen Elko und Las Vegas nieder. Zum Start in den Frühling wurden zuletzt einige aussichtsreiche Bohrergebnisse präsentiert.

     

    P2 Gold etwa veröffentlichte Anfang März Bohrergebnisse für die Lucky Strike Zone aus dem Infill- und Erweiterungsbohrprogramm auf dem Gabbs-Projekt im Walker-Lane-Trend. Darunter: 0,71 Gramm Gold pro Tonne und 0,31 % Kupfer auf 54,86 Metern, einschließlich 1,28 Gramm Gold und 0,43 % Kupfer auf 22,86 Metern.

     

    Kurz darauf folgte First Majestic Silver, das Ergebnisse eines Explorationsprogramms in der Goldmine Jerritt Canyon, einschließlich der Zielgebiete Mahala, Javelin und Saval innerhalb des Abbaugebiets Smith-SSX-Saval vorlegte.  Das Unternehmen glaubt, dass diese Ergebnisse das Potenzial für eine Erweiterung der Goldmineralressourcen in Jerritt Canyon unterstreichen, wobei sowohl Tagebau- als auch Untertage-Ressourcen einbezogen werden sollen. Unter den Resultaten: 24,4 Meter mit 3,43 Gramm und 7,6 Meter mit 9,43 Gramm Gold pro Tonne.

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Starke Bohrerfolge Nevadas Edelmetallexplorer starten in goldenen Frühling In Nevada wird nach Gold, Silber und anderen Rohstoffen gebohrt: So viel, dass die Bohrausrüstung knapp zu werden droht. Die Steigerung der Explorationsausgaben schlägt sich in Resultaten nieder: Der Frühling startet mit guten Bohrergebnissen. Der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     