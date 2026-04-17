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    Wedgemount veröffentlicht nach Finanzierungsrunde weitere Einzelheiten zu seinem Programm zur Optimierung der Förderleistung

    Wedgemount veröffentlicht nach Finanzierungsrunde weitere Einzelheiten zu seinem Programm zur Optimierung der Förderleistung
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    Vancouver, BC – 17. April 2026 / IRW-Press / Wedgemount Resources Corp. (CSE: WDGY) („Wedgemount“ oder das „Unternehmen“) freut sich, nach dem Abschluss seiner vor kurzem angekündigten überzeichneten Finanzierungsrunde über Einzelheiten zu seinem neu eingeleiteten Programm zur Optimierung der Förderleistung zu berichten. Wedgemounts Öl- und Gaskonzessionen im Permian Basin umfassen aktuell 131 senkrechte Förderbohrungen und 14 Injektionsbohrungen auf einer Fläche von 22.000 Acres im Runnels County und Coleman County in Texas.

     

    Reaktivierungsstrategie

     

    Wedgemount wird zunächst Aufwältigungsarbeiten im Bereich seiner Injektionsbohrungen (Injection Wells) McBeth und Rhone durchführen. Die beiden Injektionsbohrungen stellen die Abwasserentsorgung für 22 Bohrlöcher in den Betriebszonen Crews und Talpa sicher, die das Unternehmen nach Abschluss der Aufwältigungsarbeiten wieder in den regulären Förderbetrieb überführen will. Zu den 22 Bohrlöchern zählen auch die beiden Bohrlöcher Davis #1 und #2, die Wedgemount im Jahr 2023 übernahm und die seither die besten und konsistentesten Erträge liefern. Alle Bohrlöcher eignen sich problemlos für die weitere Optimierung mittels Einsatz chemischer Spezialbehandlungen.

     

    Im Anschluss an die Reaktivierung der Betriebszonen Crews und Talpa mit Wiederaufnahme eines regulären Förderbetriebs wird das Unternehmen die Modernisierung der Gasverdichtungsanlagen in der Zone Echo mit ihren 62 Bohrlöchern in Angriff nehmen, wo seit der Übernahme Ende 2024 aufgrund mangelnder Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung nur in begrenztem Umfang gefördert werden konnte. Da bis dato keines der Bohrlöcher in der Zone Echo optimiert wurde, ortet das Unternehmen hier gute Chancen für eine Produktivitätssteigerung und höhere Ausbeute bei den Reserven.

     

    Zusätzliches Wachstumspotenzial besteht in der ebenfalls dem Unternehmen gehörenden Betriebszone Novice, wo im späten Frühjahr und Sommer 2026 die Reaktivierung von Bohrlöchern sowie Verbesserungen an den Injektionsbohrungen stattfinden sollen. Novice umfasst 41 senkrechte Förderbohrungen und neun Injektionsbohrungen.

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