DMEGC Solar steigert die Leistung von Agri-PV mit G12RT-betriebenen Gewächshauslösungen

Die Gewächshausmodule von DMEGC Solar, die bereits in zahlreichen landwirtschaftlichen und gärtnerischen Projekten eingesetzt werden, basierten bisher auf der M10RT-Zelltechnologie. Mit der Einführung der weithin anerkannten und angenommenen G12RT-Zellen entwickelt DMEGC Solar seine transparenten Modullösungen weiter und behält dabei die wesentlichen Merkmale bei, die für den Einsatz in der Landwirtschaft und im Gartenbau erforderlich sind.

JINHUA, China, 17.April 2026 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar, ein globaler Tier-1-Hersteller von Solarmodulen, gab kürzlich die Weiterentwicklung seiner Greenhouse-Reihe bekannt, die jetzt mit der G12RT-Zelle erhältlich ist. Dieser technologische Wandel markiert einen neuen Meilenstein in der Entwicklung spezieller Photovoltaik-Lösungen für Agri-PV, Horti-PV und Überkopfanwendungen.

Diese Entwicklung ist erfolgreich:

Höhere Leistungsabgabe pro Modul

Eine wesentlich größere Vielfalt an verfügbaren Lösungen

Verbesserte Kompatibilität mit modernen elektrischen Architekturen

Industrielle und technologische Kontinuität mit dem übrigen Modulportfolio von DMEGC Solar

Die neue Generation der Greenhouse G12RT-Reihe deckt nun ein breites Spektrum an Lichtdurchlässigkeit ab, das von 2 % bis 50 % Transparenz reicht und es dem Benutzer ermöglicht, das Gleichgewicht zwischen den agronomischen Lichtanforderungen und den elektrischen Produktionszielen fein abzustimmen.

Je nach Konfiguration bietet das Sortiment:

Hochtransmissionsmodule für lichtbedürftige Pflanzen

Zwischenlösungen, die einen Ausgleich zwischen agronomischen Bedürfnissen und Energieertrag schaffen

Module mit geringer Übertragung und hoher Leistung für Projekte zur verstärkten Stromerzeugung auf Gewächshausdächern

Die Transparenz ist also kein Selbstzweck mehr, sondern wird zu einem Gestaltungsparameter, der je nach Kulturart, Klima, Gewächshausstruktur und den Zielen des Betreibers angepasst werden kann.

Die G12RT-Gewächshausmodule behalten die technischen Grundlagen bei, die die Produktreihe robust gemacht haben:

Bifaziale N-Typ-Technologie

Glas-Glas-Konstruktion, geeignet für landwirtschaftliche Umgebungen

Hohe mechanische Festigkeit, kompatibel mit den klimatischen und strukturellen Anforderungen von Gewächshäusern

Differenzierte elektrische Architekturen auf der Grundlage von Leistungsstufen, die das Management der teilweisen Beschattung von Gewächshausstrukturen erleichtern

Dieses Design ermöglicht die direkte Integration in neu gebaute oder renovierte Gewächshäuser, ohne dass agronomische Prinzipien oder Anbaupraktiken beeinträchtigt werden.

Mit der Umstellung von M10RT auf G12RT führt DMEGC Solar keine Unterbrechung, sondern eine kontrollierte Weiterentwicklung seiner Greenhouse-Reihe ein. Diese Umstellung spiegelt das Engagement für technologische Langlebigkeit wider und bietet Entwicklern, Landwirten und Investoren eine Lösung, die den aktuellen PV-Standards entspricht und gleichzeitig speziell für die Gewächshauslandwirtschaft konzipiert ist.

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