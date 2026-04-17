Nagarro ernennt Prateek Aggarwal zum Chief Financial Officer und Mitglied des Vorstands

MÜNCHEN, 17. April 2026 /PRNewswire/ -- Der Aufsichtsrat der Nagarro SE hat Prateek Aggarwal mit Wirkung zum 1. Mai 2026 zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Vorstands ernannt. Die Erstbestellung erfolgt für eine Amtszeit von drei Jahren. Mit dieser Ernennung erweitert und stärkt Nagarro sein Führungsteam und schafft eine eigenständige CFO-Funktion zur Unterstützung des weiteren globalen Wachstums, einer gestärkten Governance sowie einer konstruktiven Einbindung in internationale Kapitalmärkte.

Die Ernennung ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Finanzführung und Governance von Nagarro

Prateek Aggarwal verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Finanzbereich im Technologie- und IT-Dienstleistungssektor. Er hatte leitende Positionen in internationalen börsennotierten Unternehmen inne und war in länderübergreifenden sowie kulturell vielfältigen Organisationen tätig. Dabei kann er auf eine starke Erfolgsbilanz in den Bereichen Finanzmanagement, operative Disziplin und Kapitalmarktkommunikation verweisen. Zuletzt war er in einer leitenden Funktion mit Fokus auf Wertsteigerung bei der RPSG Group tätig. Zuvor war er Chief Financial Officer bei HCLTech und Hexaware Technologies, wo er globale Finanzfunktionen verantwortete und Wachstums- sowie Transformationsinitiativen unterstützte.

Christian Bacherl, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Nagarro, sagt:

„Prateek Aggarwal bringt umfangreiche Erfahrung aus internationalen börsennotierten Technologieunternehmen mit und verfügt über eine starke Erfolgsbilanz in der Weiterentwicklung von Finanzorganisationen. Er hat Finanzabteilungen konsequent gestärkt und steht für finanzielle Disziplin, belastbare Governance-Strukturen und eine klare Kapitalmarktorientierung. Er bringt damit genau die Fähigkeiten mit, die Nagarro in der nächsten Entwicklungsphase benötigt."

Manas Human, Co-founder und CEO von Nagarro, erklärt:

„Wir treiben die Transformation von Nagarro mit hoher Geschwindigkeit voran, um unsere schlanke und agile Engineering-Exzellenz zu nutzen und eine führende Rolle im Bereich KI-Transformationen einzunehmen. Vor dem Hintergrund eines sich wandelnden Marktumfelds, einer weiterentwickelten Organisationsstruktur und neuer Angebote wird Prateek eine zentrale Rolle dabei spielen, das Führungsteam auf unserem ambitionierten Wachstumskurs zu unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um langfristigen Wert für unsere Aktionäre und weiteren Stakeholder zu schaffen."

Prateek Aggarwal dazu:

„Ich freue mich sehr, in dieser wichtigen Phase der Entwicklung von Nagarro zum Unternehmen zu stoßen. Gemeinsam mit dem Führungsteam möchte ich die Finanzfunktion weiter stärken, diszipliniertes Wachstum unterstützen und den transparenten Dialog mit Investoren und weiteren Stakeholdern ausbauen."

Kontakt:

Investor Relations – ir@nagarro.com

Media – press@nagarro.com

Über Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, sich zu fluiden, innovativen und digital-first Organisationen zu entwickeln – und so in ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Kultur sowie seine Vision der „Fluidic Intelligence" aus. Nagarro beschäftigt über 18.000 Mitarbeitende in 38 Ländern. Weitere Informationen unter www.nagarro.com.

(FRA: NA9) (SDAX/TecDAX) (ISIN: DE000A3H2200) (WKN A3H220)

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.

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Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 48,04EUR auf Tradegate (17. April 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.