pferdewetten.de AG: Jahresabschluss 2024 veröffentlicht – alle Details
Trotz tiefroter Zahlen meldet das Unternehmen für 2024 einen Umsatzrekord – und blickt mit klarer Strategie und ehrgeizigen Zielen optimistisch auf 2025.
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- Testierter Jahresabschluss 2024 veröffentlicht: Umsatzrekord von 46,33 Mio. Euro (2023: 25,35 Mio. Euro).
- Starker Umsatzanstieg bei Sportwetten: stationär von 11,82 Mio. auf 34,33 Mio. Euro (+190%); Online-Sportwetten von 0,59 Mio. auf 1,47 Mio. Euro (+151%).
- Pferdewetten-Umsatz 2024: 10,52 Mio. Euro (2023: 12,95 Mio. Euro).
- Ergebnis: EBITDA final bei −19,29 Mio. Euro (2023: −10,97 Mio.); EBIT bei −22,99 Mio. Euro (2023: −12,73 Mio.).
- Vor Sondereffekten liegt das EBITDA 2024 bei −8,9 Mio. Euro; wesentliche Sondereffekte: Rechts-/Beratungskosten (1.092 T€; inkl. 509 T€ für das Restrukturierungsgutachten), Jahresabschluss-Mehraufwand 282 T€, Abfindungen 216 T€, Interim-Vorstand 233 T€ und außerordentliche Wertberichtigungen 9,7 Mio. Euro.
- Ausblick/Governance: Für 2025 erwartet der Vorstand Umsatz von rund 55–57 Mio. Euro (>20% Steigerung) und eine EBITDA-Guidance von +0,5 bis +1,2 Mio. Euro; Round-Table-Präsentation der Zahlen heute um 12:00 Uhr; Hauptversammlung geplant für 29. Mai 2026.
Der Kurs von Pferdewetten.de lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,50 % im
Minus.
-2,14 %
+21,24 %
+14,17 %
+10,04 %
-10,46 %
-73,65 %
-85,64 %
-45,36 %
+5,38 %
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