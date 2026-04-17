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    pferdewetten.de AG: Jahresabschluss 2024 veröffentlicht – alle Details

    Trotz tiefroter Zahlen meldet das Unternehmen für 2024 einen Umsatzrekord – und blickt mit klarer Strategie und ehrgeizigen Zielen optimistisch auf 2025.

    pferdewetten.de AG: Jahresabschluss 2024 veröffentlicht – alle Details
    Foto: stock.adobe.com
    • Testierter Jahresabschluss 2024 veröffentlicht: Umsatzrekord von 46,33 Mio. Euro (2023: 25,35 Mio. Euro).
    • Starker Umsatzanstieg bei Sportwetten: stationär von 11,82 Mio. auf 34,33 Mio. Euro (+190%); Online-Sportwetten von 0,59 Mio. auf 1,47 Mio. Euro (+151%).
    • Pferdewetten-Umsatz 2024: 10,52 Mio. Euro (2023: 12,95 Mio. Euro).
    • Ergebnis: EBITDA final bei −19,29 Mio. Euro (2023: −10,97 Mio.); EBIT bei −22,99 Mio. Euro (2023: −12,73 Mio.).
    • Vor Sondereffekten liegt das EBITDA 2024 bei −8,9 Mio. Euro; wesentliche Sondereffekte: Rechts-/Beratungskosten (1.092 T€; inkl. 509 T€ für das Restrukturierungsgutachten), Jahresabschluss-Mehraufwand 282 T€, Abfindungen 216 T€, Interim-Vorstand 233 T€ und außerordentliche Wertberichtigungen 9,7 Mio. Euro.
    • Ausblick/Governance: Für 2025 erwartet der Vorstand Umsatz von rund 55–57 Mio. Euro (>20% Steigerung) und eine EBITDA-Guidance von +0,5 bis +1,2 Mio. Euro; Round-Table-Präsentation der Zahlen heute um 12:00 Uhr; Hauptversammlung geplant für 29. Mai 2026.

    Der Kurs von Pferdewetten.de lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,50 % im Minus.


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    ISIN:DE000A2YN777WKN:A2YN77
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