BARCLAYS stuft DocMorris auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 6 Franken auf "Equal Weight" belassen. Das Rezeptgeschäft in Deutschland habe sich gegenüber dem Vorquartal erholt, schrieb Guillaume Galland am Donnerstag. Die Schweizer hinkten Redcare aber weiter hinterher./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 6,89EUR auf Lang & Schwarz (17. April 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Guillaume Galland

Analysiertes Unternehmen: DocMorris

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6

Kursziel alt: 6

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

