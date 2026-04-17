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    Netflix Aktie weiter im Abwärtstrend - -9,67 % - 17.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Netflix Aktie bisher Verluste von -9,67 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Netflix Aktie.

    Besonders beachtet! - Netflix Aktie weiter im Abwärtstrend - -9,67 % - 17.04.2026
    Foto: Netflix

    Netflix ist ein globaler Streaminganbieter für Filme, Serien und Dokus, ergänzt um Mobile-Games. Kernprodukt ist das Abo-Streaming mit Eigenproduktionen (Netflix Originals). Marktführer im Subscription-Streaming, aber wachsender Wettbewerb durch Disney+, Amazon Prime Video, Max, Apple TV+. USP: starke Markenbekanntheit, Daten-getriebene Inhalte, globale Reichweite und breite Content-Bibliothek.

    Netflix Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.04.2026

    Mit einer Performance von -9,67 % musste die Netflix Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,16 %, geht es heute bei der Netflix Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Netflix-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,14 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,84 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +2,84 % gewonnen.

    Netflix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,84 %
    1 Monat +0,16 %
    3 Monate +9,14 %
    1 Jahr -3,32 %
    Stand: 17.04.2026, 08:19 Uhr

    Informationen zur Netflix Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 348,37 Mrd. € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %. Apple notiert im Plus, mit +0,11 %. Walt Disney notiert im Minus, mit -0,11 %.

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    Ob die Netflix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netflix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Netflix

    -9,47 %
    -5,84 %
    +0,16 %
    +9,14 %
    -3,32 %
    +167,27 %
    +80,43 %
    +738,66 %
    +4.396,74 %
    ISIN:US64110L1061WKN:552484
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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