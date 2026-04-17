Netflix Aktie Ausblick kommt nicht gut an -9,67 % - 17.04.2026

Mit einer Performance von -9,67 % musste die Netflix Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,16 %, geht es heute bei der Netflix Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Netflix ist ein globaler Streaminganbieter für Filme, Serien und Dokus, ergänzt um Mobile-Games. Kernprodukt ist das Abo-Streaming mit Eigenproduktionen (Netflix Originals). Marktführer im Subscription-Streaming, aber wachsender Wettbewerb durch Disney+, Amazon Prime Video, Max, Apple TV+. USP: starke Markenbekanntheit, Daten-getriebene Inhalte, globale Reichweite und breite Content-Bibliothek.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Netflix-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,14 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,84 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +2,84 % gewonnen.

Netflix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,84 % 1 Monat +0,16 % 3 Monate +9,14 % 1 Jahr -3,32 %

Stand: 17.04.2026, 08:19 Uhr

Informationen zur Netflix Aktie

Es gibt 4 Mrd. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 348,37 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %. Apple notiert im Plus, mit +0,11 %. Walt Disney notiert im Minus, mit -0,11 %.

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Ob die Netflix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netflix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



