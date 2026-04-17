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    Netzwerkausrüster Ericsson verdient zum Jahresauftakt weniger als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Ebita um ein Fünftel auf 5,6 Mrd SEK gesunken
    • Umsatz minus zehn Prozent auf 49,3 Mrd SEK im Q1
    • Steigende Halbleiterkosten und rund 5000 Entlassungen
    Netzwerkausrüster Ericsson verdient zum Jahresauftakt weniger als erwartet
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Netzwerkausrüster Ericsson hat im ersten Quartal wegen einer verhaltenen Nachfrage nach Telekommunikationsausrüstung und höheren Chipkosten weniger verdient als erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) sank um ein Fünftel auf 5,6 Milliarden schwedische Kronen (rund 518 Millionen Euro), wie das Unternehmen am Freitag in Stockholm mitteilte. Branchenexperten hatten hier im Schnitt mehr erwartet. Auch der Umsatz blieb mit einem Rückgang um zehn Prozent auf 49,3 Milliarden Kronen hinter den Markterwartungen zurück.

    "Wir sehen steigende Beschaffungskosten, insbesondere bei Halbleitern, was zum Teil auf die KI-Nachfrage zurückzuführen ist", sagte Konzernchef Börje Ekholm laut Mitteilung. Man wolle diese Herausforderungen durch eine enge Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten sowie unter anderem durch Sparmaßnahmen ausgleichen.

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    Ericsson und andere Hersteller von Telekommunikationsausrüstung kämpfen seit Jahren mit einer schwachen Nachfrage der Netzbetreiber, nachdem die erhofften Investitionen in den Ausbau von 5G-Netzen weitgehend ausgeblieben sind. Als Reaktion darauf setzt Ericsson auf Kostensenkungen, strich im Jahr 2025 weltweit rund fünftausend Stellen und will die Ausgaben auch in diesem Jahr in ähnlichem Tempo weiter zurückfahren.

    Ericsson hatte im Januar sein erstes Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 15 Milliarden Kronen angekündigt. Der Rückkauf soll nach Unternehmensangaben frühestens am 23. April starten.

    Die Aktie von Ericsson war am Donnerstag in Stockholm zum Handelsschluss um 1,9 Prozent auf 110,25 Kronen gestiegen. Seit Jahresbeginn hat das Papier damit um 22 Prozent zugelegt. Am Freitag steht das Papier vorbörslich unter starkem Druck mit knapp 7 Prozent Minus./err/stk/nas

    Telefon L.M.Ericsson (B)

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie

    Die Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,03 % und einem Kurs von 9,50 auf Tradegate (17. April 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie um -8,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Telefon L.M.Ericsson (B) bezifferte sich zuletzt auf 30,01 Mrd..

    Telefon L.M.Ericsson (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,00SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 98,00SEK was eine Bandbreite von +470,00 %/+880,00 % bedeutet.




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