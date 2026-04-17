Wenig Bewegung am Ende einer starken Woche

Das Börsenbarometer steuert so auf die dritte Gewinnwoche in Folge zu. Trotz der Erholung um mehr als acht Prozent seit Ende März liegt der Dax noch rund viereinhalb Prozent unter dem Niveau von Ende Februar, also vor dem Beginn des Iran-Kriegs.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rückkehr des Dax über die 24.000-Punkte-Marke lassen es die Anleger am Freitag langsamer angehen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex ein geringfügiges Plus auf 24.167 Punkte.

Neue Störfeuer aus dem Iran-Konflikt bleiben vor dem Wochenende aus, und so gibt es nach wie vor kein Anzeichen, dass die Anleger willig sind, Gewinne mitzunehmen. "Der Markt will steigen", schrieb am Morgen der Experte Emmanuel Cau von der Barclays Bank. Der Waffenstillstand habe die Anlegerstimmung verbessert und die Angst, etwas zu verpassen, habe die Aktienkurse mancher US-Indizes auf neue Höchststände getrieben.

Der Experte weist aber darauf hin, dass der Krieg noch nicht beendet sei, und hält daher eine große Portion Hoffnung für eingepreist. Schließlich hätten die Ölpreise und Anleiherenditen ihren jüngsten Anstieg noch nicht wieder wettgemacht und die Sperrung der Straße von Hormus bestehe weiter. "Unser Eindruck ist, dass die leicht zu erzielenden Kursgewinne hinter uns liegen", glaubt Cau. Um weiter zu steigen, müsse der Krieg wohl tatsächlich beendet werden.

Unter den Einzelwerten rücken Drägerwerk in den Blick. Der Medizintechnik-Konzern startete mit deutlichen Zuwächsen in das Jahr. Der Umsatz lag Händlern zufolge leicht über den Erwartungen. Die Papiere notierten auf der Handelsplattform Tradegate 0,2 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Donnerstag.

Die Aktien von Delivery Hero knüpfen an ihre jüngste Erholungsrally an und stiegen auf Tradegate um knapp fünf Prozent. Frischen Rückenwind bringt die Nachricht, dass der US-Fahrdienstleister Uber ein 4,5 Prozent großes Aktienpaket übernimmt, dass der Großaktionär Prosus kartellrechtlich bedingt verkaufen muss./la/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 98,20 auf Tradegate (17. April 2026, 08:22 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um +5,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,93 %. Die Marktkapitalisierung von Uber Technologies bezifferte sich zuletzt auf 132,31 Mrd..



