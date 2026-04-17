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    Gastgewerbeumsatz stagniert im Februar

    Wirtschaft - Gastgewerbeumsatz stagniert im Februar
    Foto: Hotel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Umsatz im Gastgewerbe in Deutschland ist im Februar 2026 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) gegenüber dem Vormonat unverändert (0,0 Prozent) geblieben. Nominal (nicht-preisbereinigt) stieg der Umsatz um 0,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Februar 2025 sank der Umsatz real um 4,6 Prozent, wohingegen er nominal um 2,3 Prozent stieg.

    Im Januar 2026 verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber Dezember 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen realen Rückgang von 4,3 Prozent (vorläufiger Wert: -3,9 Prozent). Nominal sank der Umsatz im Januar 2026 gegenüber Dezember 2025 um 0,5 Prozent (vorläufiger Wert: 0,0 Prozent).

    Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Februar 2026 gegenüber Januar 2026 ein Umsatzplus von real 2,4 Prozent und nominal 2,6 Prozent. Gegenüber Februar 2025 sank der Umsatz real um 0,3 Prozent, wohingegen er nominal um 4,1 Prozent stieg.

    In der Gastronomie sank der Umsatz im Februar 2026 gegenüber Januar 2026 real um 1,1 Prozent und nominal um 1,2 Prozent. Im Vergleich zum Februar 2025 sank der Umsatz real um 6,2 Prozent und stieg nominal um 1,7 Prozent, so das Bundesamt.


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Gastgewerbeumsatz stagniert im Februar Der Umsatz im Gastgewerbe in Deutschland ist im Februar 2026 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) gegenüber dem Vormonat …
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