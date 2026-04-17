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    GESCO: Gewinn soll erneut deutlich steigen

    GESCO operiert nach Darstellung von SMC-Research weiter in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, konnte den Gewinn im letzten Jahr trotz eines Umsatzrückgangs aber deutlich steigern. Im laufenden Jahr soll das Nettoergebnis erneut kräftig zulegen – bei zugleich auch höheren Erlösen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht eine positive Entwicklung, die hohes Kurspotenzial bietet.

    Das Umfeld für deutsche Industrieunternehmen sei im letzten Jahr laut SMC-Research weiterhin schwierig gewesen und wegen der Folgen des Irankriegs sei es im Moment schwer abzuschätzen, ob sich das im Jahresverlauf 2026 endlich bessere. GESCO komme mit diesen Rahmenbedingungen aber relativ gut zurecht, was insbesondere auf den fortlaufenden Optimierungsprozess mit dem Programm GESCO Business System zurückzuführen sei. So habe im letzten Jahr zwar ein Umsatzrückgang um 3,7 Prozent auf 495 Mio. Euro hingenommen werden müssen, aber der um Einmaleffekte bereinigte Gewinn habe sich um 54 Prozent auf 12,6 Mio. Euro erhöht. Noch stärker sei der Anstieg beim berichteten Nettoergebnis gewesen, das sogar von 4,4 auf 9,9 Mio. Euro mehr als verdoppelt worden sei.

    Dank GBS solle sich dieser positive Prozess ungeachtet der weiter verhaltenen Rahmenbedingungen auch im laufenden Jahr fortsetzen. Das Management erwarte einen Anstieg der Konzernerlöse auf 515 bis 530 Mio. Euro und ein Gewinnwachstum auf 15 bis 20 Mio. Euro.

    Die Prognose decke sich mit den Erwartungen der Analysten, so dass sie an ihrem Schätzmodell keine großen Anpassungen vorgenommen haben. Sie rechnen für das laufende Jahr – allerdings schon unter Einbeziehung von Beiträgen aus hypothetisch unterstellten Akquisitionen – mit einem Umsatz am oberen Ende der Spanne. Den Gewinn taxieren die Analysten wegen der unsicheren Rahmenbedingungen vorsichtshalber noch im unteren Bereich der Guidance. Auch mit dieser konservativen Schätzung belaufe sich das KGV26 auf günstige 9,6.

    Angesichts der systematisch vorangetriebenen Weiterentwicklung des Portfolios erwarten die Analysten auch darüber hinaus eine positive Umsatz- und Ertragsentwicklung, was sich in einem fairen Wert von 27,90 Euro widerspiegele. Dieser biete ein hohes Aufwärtspotenzial von mehr als 80 Prozent. Die Analysten gehen davon aus, dass dieses mit weiteren Fortschritten im Zahlenwerk im laufenden Jahr sukzessive realisiert werden könne, und bestätigen ihre Einschätzung mit „Speculative Buy“. Die spekulative Komponente sei auf ein in der aktuellen Wirtschaftslage erhöhtes Prognoserisiko für die Geschäftsentwicklung zurückzuführen.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.04.2026 um 8:30 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 16.04.2026 um 18:25 Uhr fertiggestellt und am 17.04.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/04/2026-04-17-SMC-Update-GESCO_frei.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die GESCO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 15,30EUR auf Tradegate (17. April 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Holger Steffen
    Kursziel: 27,90 EUR


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