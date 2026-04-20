Ihre wichtigsten Termine
Frische Q1-Zahlen von Steel Dynamics sowie Konjunkturdaten aus der EU und Japan!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
06:30 Uhr, Japan: Dienstleistungsindex 2/26
08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 3/26
11:00 Uhr, EU: Bauproduktion 2/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 20.04.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Erzeugerpreisindex (Jahr) 08:00 DEU Producer Price Index (MoM) 14:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 CAN Consumer Price Index (MoM) 16:30 CAN Bank of Canada Business Outlook Survey
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|21.04. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|21.04. 14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Aktien-Trading 4 Dummies - 3 Aktien. 2 Experten. 0 Langeweile
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