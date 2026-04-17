JEFFERIES stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 134 auf 128 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Streaming-Riese habe zwar die Erwartungen verfehlt, die Alarmglocken würden nun aber nicht schrillen, schrieb James Heaney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem zuletzt guten Lauf der Aktie seien die Erwartungen unter anderem an die Marge übertrieben optimistisch gewesen./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,47 % und einem Kurs von 82,74EUR auf Tradegate (17. April 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Heaney
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 128
Kursziel alt: 134
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Heaney
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 128
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Währung: USD
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