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    Nach heftigen Kursverlusten

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    Deutsche-Telekom-Aktie: Endlich ein Lebenszeichen!

    Den Anteilen der in den vergangenen Wochen verlustgeplagten Dt. Telekom ist am Donnerstag ein Intraday-Reversal gelungen. Damit könnte eine Erholung starten.

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    Nach heftigen Kursverlusten - Deutsche-Telekom-Aktie: Endlich ein Lebenszeichen!
    Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

    Telekom-Aktie: Erst der Nacken-, dann ein Gegenschlag

    Nach einem starken Jahresauftakt setzten bei der Aktie der Deutschen Telekom in den vergangenen Wochen empfindliche Gewinnmitnahmen ein, welche die bislang erfolgreiche Bilanz erheblich eingetrübt haben. Am Montag sorgte dann ein negativer Analystenkommentar der US-Großbank JP Morgan für weiteren Ärger und eine Verschärfung der Korrektur – mit der 200-Tage-Linie wurde eine wichtige charttechnische Unterstützung aufgegeben.

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    In den darauffolgenden Tagen deutete alles auf fortgesetzte Verluste hin, doch am Donnerstag kam es zu einem bemerkenswerten Intraday-Reversal mit Kursgewinnen von knapp 4 Prozent ausgehend vom Tagestief. An der Unterstützung bei 28 Euro konnte die Aktie eine starke Erholung zünden, die vor dem Wochenende anhält. Am Freitagvormittag legt das Papier um weitere 0,7 Prozent zu.

    Verlustserie beendet oder neues Ungemach zu befürchten?

    Ist die Aktie damit bereits aus dem Schneider und können sich Anlegerinnen und Anleger auf weitere Kursgewinne einstellen oder bleibt die Lage schwierig? Dazu der Blick auf den Chart:

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    Intraday-Reversal könnte Erholung einleiten, ...

    Das Downgrade von JP Morgan und die empfindlichen Verluste vom Montag hatten zur Folge, dass die Aktie aus dem Abwärtstrendkanal der Vorwochen nach unten ausgebrochen ist. Damit wurde die seit Mitte Januar entstandene Flaggenformation bearish aufgelöst, was zu weiteren Verlusten geführt hatte. Mit dem Unterschreiten der 200-Tage-Linie kam es außerdem zu einem Verkaufssignal. Dieses kulminierte am Donnerstag in das Aufsetzen auf der Unterstützung bei 28 Euro.

    Genau hier kam es zu massivem Kaufinteresse, sodass der Aktie ein scharfes Intraday-Reversal gelungen ist. Hierbei ist das Handelsvolumen von rund 10,3 Millionen Stücken positiv hervorzuheben, da es deutlich über dem 3-Monats-Mittel von etwa 7,9 Millionen Aktien lag. Das deutet gemeinsam mit der im Chart entstandenen Hammerkerze darauf hin, dass das Tief gefunden sein könnte.

    ... aber der Platz nach oben ist zunächst begrenzt

    Für diese These spricht auch, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) zuletzt deutlich überverkauft war, was eine Gegenbewegung immer wahrscheinlicher gemacht hat. Die im RSI trendbestätigende Abwärtsbewegung könnte jetzt außerdem zu Ende gehen. Allerdings bleibt der schwache Trendstärkeindikator MACD vorerst ein Belastungsfaktor, da er tief unterhalb der Nulllinie liegend einen noch intakten Abwärtstrend der Aktie anzeigt.

    Dennoch dürfte sich das Papier erst einmal wieder zur Oberseite orientieren, wo mit dem Bereich zwischen der 200-Tage-Linie bei 29,74 Euro und 30,50 Euro ein Widerstandsbereich liegt. Für eine nachhaltige Trendwende müssen außerdem die Abwärtstrendoberkante bei 31 Euro sowie die 50-Tage-Linie bei 32 Euro überwunden werden. Wenngleich also kurzfristige Entlastung inzwischen gegeben ist, müssen Anlegerinnen und Anleger für nachhaltige Besserung Geduld mitbringen.

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    Erholung in der gesamten Telekommunikationsbranche

    Für zusätzlichen Rückenwind könnte jedoch sorgen, dass der Kursanstieg vom Donnerstag kein isoliertes, sondern ein branchenweites Phänomen war. Auch bei AT&T, Verizon und T-Mobile US zeigten sich nach längerer Zurückhaltung wieder Käuferinnen und Käufer. Das deutet darauf hin, dass die Telekommunikationsbranche unter Investoren wieder gefragter ist.

    Hier könnte es einerseits zu Aufholeffekten gegenüber dem zuletzt starken Gesamtmarkt kommen, andererseits könnte die Branche aufgrund ihrer defensiven Natur geschätzt werden, nachdem erhebliche Zweifel an der Nachhaltigkeit der bislang volumenschwachen Gesamtmarktrallye bestehen.

    Fazit: Entspannung, aber noch kein Befreiungsschlag

    Bei der Aktie der Deutschen Telekom ist es am Donnerstag zu einem starken Intraday-Reversal gekommen. Damit konnten die Käuferinnen und Käufer ein erstes Ausrufezeichen setzen und für Entlastung sorgen. Diese erfasste über die Bonner hinaus auch die gesamte Branche, was für eine anhaltende Erholung der Papiere sorgen könnte.

    Aus dem Schneider ist die Telekom-Aktie trotz verbesserter Ausgangslage jedoch nicht. Für einen neuen Aufwärtstrend gilt es etliche zuletzt aufgegebene Unterstützungen zu überwinden, während die technischen Indikatoren noch Schwäche anzeigen. Anlegerinnen und Anleger müssen daher Geduld mitbringen. Wer an einem Anstieg interessiert ist, kann das nach dem starken Tag gestern mit einer ersten Tranche tun und ihre/seine Position entweder nach prozyklischen Kaufsignalen oder bei noch einmal niedrigeren Kursen weiter aufstocken.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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