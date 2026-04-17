Angebotsunterlage der B&C Holding Österreich GmbH an...

Wien (APA-ots) - - Die B&C Holding Österreich GmbH, Teil der B&C-Gruppe, hat heute die Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen Angebot an Aktionäre der Semperit AG Holding ("Semperit") veröffentlicht

- Die Annahmefrist läuft vom 17. April 2026 bis 12. Juni 2026

- Der Angebotspreis beträgt EUR 15,00 je Aktie (ex Dividende). Dies entspricht einer Prämie von rund 25,2% zum Schlusskurs vor Veröffentlichung des Angebotsabsicht am 17. März 2026

- Das Angebot unterliegt keiner Mindestannahmeschwelle

Nach Prüfung des am 17. März 2026 von der B&C-Gruppe angekündigten Übernahmeangebots (siehe APA OTS OTS0013,

www.ots.at/presseaussendung/OTS_20260318_OTS0013/ ) durch die Übernahmekommission, wurde nun die Angebotsunterlage veröffentlicht. Diese ist auf den Webseiten der B&C-Gruppe ( www.bcgruppe.at ), der Semperit ( www.semperitgroup.com ) sowie der Übernahmekommission ( www.takeover.at ) online abrufbar.



Den Aktionären der Semperit wird ein Preis von EUR 15,00 je Aktie in bar geboten. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 25,2% auf den Schlusskurs beziehungsweise einer Prämie von rund 17,2% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate vor Veröffentlichung der Angebotsabsicht am 17. März 2026. Aktionäre der Semperit können das Angebot von 17. April 2026 bis 12. Juni 2026, 17:00 Uhr (Wiener Ortszeit) annehmen.



Das Angebot ist auf den Erwerb von sämtlichen ausstehenden Aktien der Semperit gerichtet, die nicht bereits von der B&C-Gruppe gehalten werden. Die B&C-Gruppe hält derzeit insgesamt 12.031.400 Aktien und damit rund 58,48% des Grundkapitals und der Stimmrechte der Semperit. Gegenstand des Angebots ist somit der Erwerb von bis zu 8.542.034 auf Inhaber lautende Stückaktien der Semperit (ISIN AT0000785555), die rund 41,52% des Grundkapitals und der Stimmrechte der Semperit entsprechen.



Das Angebot unterliegt der aufschiebenden Bedingung, dass der Austrian Traded Index (ATX) bis zum Ende der Annahmefrist am 12. Juni 2026 nicht an drei aufeinanderfolgenden Börsetagen unter den Wert von 2.671,68 Punkten fällt (dies entspräche einem Rückgang von rund 50% zum Schlusskurs vor der Veröffentlichung der Angebotsabsicht am 17. März 2026).



Das Angebot unterliegt keiner Mindestannahmeschwelle und ist kein Delisting-Angebot.



Weitere Informationen



Zusätzlich zu den genannten Download-Möglichkeiten ist die Angebotsunterlage auch als gedrucktes Dokument am Sitz der UniCredit Bank Austria AG, die als Annahme- und Zahlstelle fungiert, Rothschildplatz 1, 1020 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos erhältlich. Alle Aktionäre der Semperit werden darüber hinaus von ihren depotführenden Banken über das Übernahmeangebot und wie sie es annehmen können, schriftlich verständigt.



WICHTIGE INFORMATIONEN



Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren dar. Maßgeblich für die Bedingungen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots ist ausschließlich die Angebotsunterlage. Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des österreichischen Rechts durchgeführt.

Rückfragehinweis:

B&C-Gruppe: Jürgen Gangoly, Pressesprecher der B&C-Gruppe, Tel.: +43 664 2000260, E-Mail: j.gangoly@bcholding.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/10841/aom

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OTS0017 2026-04-17/08:35



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Semperit Holding Aktie Die Semperit Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 14,90 auf Tradegate (16. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Semperit Holding Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,58 %. Die Marktkapitalisierung von Semperit Holding bezifferte sich zuletzt auf 307,06 Mio.. Semperit Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8200 %.



