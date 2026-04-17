BARCLAYS stuft NETFLIX COM INC auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 115 auf 110 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die negative Kursreaktion zeige das Risiko hoher Erwartungen an den Streaming-Riesen, was mehr als nur ein kurzfristiges Problem sein könnte, schrieb Kannan Venkateshwar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Netflix habe seinen Jahresausblick nicht angetastet, wobei eine Anhebung der Ziele am Markt erwartet worden sei. Seit sich das Unternehmen nicht mehr konkret zu Abonnentenzahlen äußere, sei die Beurteilung schwieriger geworden./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 02:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 02:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,47 % und einem Kurs von 82,74EUR auf Tradegate (17. April 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Kannan Venkateshwar
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 115
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kannan Venkateshwar
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 110
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Währung: USD
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