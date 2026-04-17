JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet von 350 auf 340 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Aussicht auf eine schwächere Nachfrage beim Billigflieger führe zu weiter gekappten Gewinnerwartungen, schrieb Harry J Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn sowohl höhere Kerosinkosten als auch etwas schleppende Buchungen erwartet worden seien, falle das Ausmaß größer aus als gedacht./rob/niw/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:53 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 4,324EUR auf Tradegate (17. April 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 3,4

Kursziel alt: 3,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

