Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus: 3M, General Electric, Adobe, BHP Group, Atos, Beiersdorf & RTX
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
00:30 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Q1-Umsatz
07:00 Uhr, Österreich: Bawag Group, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Frankreich: Thales, Q1-Umsatz
07:00 Uhr, Schweden: Investor, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Beiersdorf, Q1-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Associated British Foods, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: British Land, Q4-Umsatz
10:00 Uhr, Frankreich: Vivendi, Hauptversammlung
12:00 Uhr, USA: Danaher, Q1-Zahlen
12:00 Uhr, USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen
12:30 Uhr, USA: General Electric, Q1-Zahlen
12:30 Uhr, USA: 3M, Q1-Zahlen
12:30 Uhr, USA: GE Aerospace, Q1-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Halliburton, Q1-Zahlen
12:55 Uhr, USA: RTX, Q1-Zahlen
15:00 Uhr, USA: Whirlpool, Hauptversammlung
17:45 Uhr, Schweiz: Temenos Group, Q1-Zahlen
17:45 Uhr, Frankreich: Atos, Q1-Umsatz
18:00 Uhr, Niederlande: ASM International, Q1-Zahlen
18:00 Uhr, USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung
19:00 Uhr, Großbritannien: Natwest Group, Investor Day
22:00 Uhr, Australien: BHP Group, Production Report 9M
22:05 Uhr, USA: Capital One Financial , Q1-Zahlen
23:00 Uhr, USA: Adobe, Summit 2026 - Investor Session
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenquote 2/26
08:00 Uhr, Schweiz: Im- und Exporte 3/26
09:00 Uhr, Schweiz: Geldmenge M3 3/26
09:30 Uhr, Polen: Industrieproduktion 3/26
09:30 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 3/26
11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/26
14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 3/26
16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 2/26
16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 3/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 21.04.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR Claimant Count Change 08:00 GBR ILO Unemployment Rate (3M) 08:00 GBR Durchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr) 08:00 GBR Durchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr) 08:00 GBR Employment Change (3M) 08:00 GBR Arbeitslosenquote 08:30 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 09:00 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 11:00 EUR ZEW Survey – Economic Sentiment 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average 14:30 USA Retail Sales (MoM) 14:30 USA Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze 14:30 USA Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat) 16:00 USA Fed Chair-designate Warsh testifies 20:30 USA Fed-Mitglied Waller spricht
Webinare
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|08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:00
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|WH SelfInvest: Aktien-Trading 4 Dummies - 3 Aktien. 2 Experten. 0 Langeweile
|15:15
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|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|18:30
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|TradersClub24 GmbH: Trading als Investment-Ergänzung
|22.04. 08:25
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