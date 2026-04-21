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    Ihre wichtigsten Termine

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    Heute im Fokus: 3M, General Electric, Adobe, BHP Group, Atos, Beiersdorf & RTX

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute im Fokus: 3M, General Electric, Adobe, BHP Group, Atos, Beiersdorf & RTX
    Foto: John G. Mabanglo/dpa

    Unternehmenstermine

    00:30 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Q1-Umsatz
    07:00 Uhr, Österreich: Bawag Group, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Frankreich: Thales, Q1-Umsatz
    07:00 Uhr, Schweden: Investor, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Beiersdorf, Q1-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: Associated British Foods, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: British Land, Q4-Umsatz
    10:00 Uhr, Frankreich: Vivendi, Hauptversammlung
    12:00 Uhr, USA: Danaher, Q1-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: General Electric, Q1-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: 3M, Q1-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: GE Aerospace, Q1-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: Halliburton, Q1-Zahlen
    12:55 Uhr, USA: RTX, Q1-Zahlen
    15:00 Uhr, USA: Whirlpool, Hauptversammlung
    17:45 Uhr, Schweiz: Temenos Group, Q1-Zahlen
    17:45 Uhr, Frankreich: Atos, Q1-Umsatz
    18:00 Uhr, Niederlande: ASM International, Q1-Zahlen
    18:00 Uhr, USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung
    19:00 Uhr, Großbritannien: Natwest Group, Investor Day
    22:00 Uhr, Australien: BHP Group, Production Report 9M
    22:05 Uhr, USA: Capital One Financial , Q1-Zahlen
    23:00 Uhr, USA: Adobe, Summit 2026 - Investor Session

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    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenquote 2/26
    08:00 Uhr, Schweiz: Im- und Exporte 3/26
    09:00 Uhr, Schweiz: Geldmenge M3 3/26
    09:30 Uhr, Polen: Industrieproduktion 3/26
    09:30 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 3/26
    11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/26
    14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 3/26
    16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 2/26
    16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 3/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 21.04.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00GroßbritannienGBRClaimant Count Change
    08:00GroßbritannienGBRILO Unemployment Rate (3M)
    08:00GroßbritannienGBRDurchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRDurchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr)
    08:00GroßbritannienGBREmployment Change (3M)
    08:00GroßbritannienGBRArbeitslosenquote
    08:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    09:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied De Guindos spricht
    11:00DeutschlandDEUZEW Umfrage - Aktuelle Lage
    11:00Euro ZoneEURZEW Survey – Economic Sentiment
    11:00DeutschlandDEUZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
    14:15USAUSAADP Employment Change 4-week average
    14:30USAUSARetail Sales (MoM)
    14:30USAUSAKontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze
    14:30USAUSAEinzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
    16:00USAUSAFed Chair-designate Warsh testifies
    20:30USAUSAFed-Mitglied Waller spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    14:00 WebinarWH SelfInvest: Aktien-Trading 4 Dummies - 3 Aktien. 2 Experten. 0 Langeweile
    15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    18:30 WebinarTradersClub24 GmbH: Trading als Investment-Ergänzung
    22.04. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

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