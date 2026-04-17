WIESBADEN (dpa-AFX) - In den ersten beiden Monaten dieses Jahres sind in Deutschland deutlich mehr neue Wohnungen genehmigt worden. 41.700 Einheiten bedeuten einen Zuwachs um 16,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Februar wuchs die Zahl der Genehmigungen sogar um 24,1 Prozent auf 22.200. Davon könnten 19.000 Wohnungen in Neubauten entstehen, während die übrigen in bereits bestehenden Gebäuden geplant sind.

Die Bauindustrie hofft zwar auf eine Fortsetzung des positiven Trends im Wohnungsbau, weist aber gleichzeitig auf Gefahren aus dem Iran-Krieg hin. Neben den Zinsen stiegen bereits die Kosten für energieintensive Materialien und Treibstoffe.