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    Wirtschaftsweiser Felbermayr

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    Ticketpreise für Flüge werden stark steigen

    Für Sie zusammengefasst
    • Hohe Ticketpreise führen zu sinkender Nachfrage
    • Hormus-Blockade verknappt Kerosin und Diesel deutlich
    • Tankrabatt ist falsch besser Geld in Strom investieren
    Wirtschaftsweiser Felbermayr - Ticketpreise für Flüge werden stark steigen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KÖLN (dpa-AFX) - Der "Wirtschaftsweise" Gabriel Felbermayr erwartet infolge des Iran-Kriegs deutlich höhere Kosten für Flugreisende. "Die Ticketpreise werden stark steigen, damit wird die Nachfrage nach Flugdienstleistungen zurückgehen", sagte der österreichische Ökonom im Interview beim Deutschlandfunk. Wenn die Nachfrage sinke, tue das auch das Angebot: Einzelne Flugverbindungen könnten entfallen, weil sie sich nicht mehr rechnen.

    Grund sei die im Zuge des Iran-Kriegs blockierte Straße von Hormus, die zu einer Knappheit von Kerosin und Diesel auf dem Weltmarkt führe, so Felbermayr. Daher erwarte er auch an den Tankstellen in den nächsten Monaten wenig Entlastung. Das sei der geringen Produktion von Diesel und Kerosin in Europa geschuldet.

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    Auf diese Lage nun mit einem Tankrabatt zu reagieren, wie es die Bundesregierung plant, hält der Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) allerdings für einen Fehler. Wenn man den Sprit vergünstige, gebe es weniger Anreize, weniger oder langsamer zu fahren, wie es in einer Knappheit angemessen wäre, betont er. "Das wiederum bedeutet, dass wir zu viel Nachfrage nach den knappen Rohstoffen haben und das treibt erst recht die Marktpreise von Diesel und Benzin nach oben."

    Stattdessen wäre es besser, dass Geld am Strommarkt einzusetzen, schlägt Felbermayr vor. So könne man dafür sorgen, "dass dauerhaft die Steuerbelastung in diesem Bereich geringer wäre". Felbermayr wurde vor wenigen Wochen in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berufen, den sogenannten Rat der Wirtschaftweisen./ram/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 7,60 auf Tradegate (17. April 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -4,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,09 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -20,76 %/+18,86 % bedeutet.




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