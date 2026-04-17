JEFFERIES stuft Draegerwerk auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Drägerwerk nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die operative Marge habe sich zum Jahresauftakt stark verbessert, schrieb Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Medizintechnik-Unternehmen bestätigt./rob/niw/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 97,60EUR auf Tradegate (17. April 2026, 08:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: Draegerwerk

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 73,00 € , was einem Rückgang von -24,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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