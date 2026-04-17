JEFFERIES stuft Draegerwerk auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Drägerwerk nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die operative Marge habe sich zum Jahresauftakt stark verbessert, schrieb Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Medizintechnik-Unternehmen bestätigt./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 97,60EUR auf Tradegate (17. April 2026, 08:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Henrik Paganetty
Analysiertes Unternehmen: Draegerwerk
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 73
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henrik Paganetty
Analysiertes Unternehmen: Draegerwerk
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 73
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