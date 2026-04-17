JEFFERIES stuft ALSTOM auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Zugherstellers zum abgelaufenen Geschäftsjahr hätten enttäuscht, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfrage bleibe zwar stark und der Auftragsbestand wachse mit einer besseren Margenentwicklung. Das Abarbeiten der Bestellungen bremse aber den Fortschritt, vor allem mit Blick auf den freien Barmittelzufluss./rob/niw/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,58 % und einem Kurs von 18,85EUR auf Tradegate (17. April 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25,00 € , was eine Steigerung von +9,46% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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