JEFFERIES stuft ALSTOM auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Zugherstellers zum abgelaufenen Geschäftsjahr hätten enttäuscht, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfrage bleibe zwar stark und der Auftragsbestand wachse mit einer besseren Margenentwicklung. Das Abarbeiten der Bestellungen bremse aber den Fortschritt, vor allem mit Blick auf den freien Barmittelzufluss./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,58 % und einem Kurs von 18,85EUR auf Tradegate (17. April 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 25
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 25
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