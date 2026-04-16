Konsens geht von steigenden Gewinnen aus!

Starke Prognosen von ASML und TSMC in dieser Woche deuten auf ein weiteres Quartal mit hohen Ausgaben amerikanischer Cloud-Computing-Giganten hin. Diese konkurrieren intensiv um fortschrittliche Chips, die sie für den Ausbau ihrer künstlichen Intelligenz benötigen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Nachfrage bei Entwicklern von KI-Chips wie Nvidia, Advanced Micro Devices und Broadcom, die alle auf TSMC, den weltweit führenden Hersteller hochmoderner Prozessoren, angewiesen sind, weiterhin stark geblieben ist. Der zunehmende Druck von Investoren auf große Technologieunternehmen wie Microsoft, Meta und Amazon, deutlichere Renditen aus ihren KI-Investitionen zu erzielen, hat Zweifel daran aufkommen lassen, wie lange der Boom bei den Chipausgaben noch andauern wird. Dennoch wird erwartet, dass diese Unternehmen in diesem Jahr über 600 Milliarden US-Dollar für Rechenzentren ausgeben.

Seit dem Tiefststand von 76,48 US-Dollar Anfang April 2025, der durch die von Trump angekündigten Zollpläne ausgelöst wurde, ist der Aktienkurs von AMD auf ein neues Allzeithoch von 275,70 US-Dollar gestiegen. Dies entspricht einem Kursanstieg von etwa 260 Prozent. Nach dem 29. Oktober 2025 und dem 23. Januar 2026 testet der Kursverlauf zum dritten Mal dieses Niveau, ohne es nachhaltig zu durchbrechen. Es besteht die Chance, dass diesmal ein nachhaltiger Durchbruch gelingen könnte. Die weitere Entwicklung der AMD-Aktie hängt maßgeblich davon ab, ob der aktuelle Hype um Künstliche Intelligenz (KI) anhält oder ob es sich um eine überbewertete Blase handelt. Ein endogener Kursrückgang könnte am Niveau der Bodenbildung ab Februar 2026 bei 185,64 US-Dollar wieder auf stärkere Nachfrage treffen. Der Bereich der Bodenbildung liegt auch knapp über dem 200-Tage-EMA, was die Unterstützung durch ein weiteres Chartbild festigt, nachdem sich viele Marktteilnehmer davon leiten lassen. Sollte der Marktanteil von AMD im Bereich der KI-Chips nicht deutlich steigen, könnte dies den Kurs belasten. Um an den Marktführer Nvidia heranzukommen, bedarf es aber eines Wunders. Aktuell kann kein Konkurrent mit der Programmierumgebung von Nvidia, genannt CUDA, mithalten. Dies ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Marktanteil von AMD bisher auf einem so niedrigen Niveau verharrt.

Advanced Micro Devices, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der AMD Incorporated bis auf 315,01 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JZ9VEE) überproportional mit einem Omega von 2,10 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 51 % und dem Ziel bei 315,01 US-Dollar (8,16 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 18.05.2026 eine Rendite von rund 45 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 236,81 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 34 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,33 zu 1, wenn bei 236,81 US-Dollar (3,69 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JZ9VEE Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 6,34 – 6,35 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 262,50 US-Dollar Basiswert: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) akt. Kurs Basiswert: 275,70 US-Dollar Laufzeit: 17.06.2027 Kursziel: 8,16 Euro Omega: 2,10 Kurschance: + 45 Prozent Quelle J.P. Morgan

Optionsschein-Update 17.04.2026: Deutsche Börse Die am 30. Januar 2026 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN JZ0SBK) mit dem Basispreis von 210,00 Euro auf die Deutsche Börse AG zu setzen, schloss gestern zum Geldkurs von 4,82 Euro und lag mit 292 Prozent im Plus. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in Erwartung steigender Kurse hier investiert bleiben möchte, könnte den Stoppkurs im Derivat auf 4,79 Euro nachziehen. So kann diese Position weit über Break-even abgesichert werden.

Deutsche Börse AG (Tageschart in Euro)

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