BIRKENSTOCK ERÖFFNET ERSTEN SCHWEIZER STORE IN ZÜRICH

ZÜRICH, 17. April 2026 /PRNewswire/ -- Mit der Eröffnung seines neuesten Stores im Herzen von Zürich erweitert BIRKENSTOCK am 14. April sein europäisches Retail-Netz. Am neuen Standort in einer der lebenswertesten Städte Europas werden die Markenwerte Qualität, Funktion und Tradition mit Leben gefüllt.

Mit der Eröffnung des 30. BIRKENSTOCK Stores in Europa macht die globale Schuhmarke und Erfinder des Fußbetts und Erfinderin des Fußbetts den ersten Schritt in die kosmopolitische Finanzmetropole der Schweiz, um das Potenzial der Region zu erschließen. Der neue Store ist als Touchpoint konzipiert, an dem Konsumentinnen und Konsumenten das Markenversprechen hautnah erleben können. Die Filiale setzt auf den persönlichen Kontakt mit lokalen Gemeinschaften, Kreativen, Markenfans und Neukunden und bringt die universellen BIRKENSTOCK Werte mit einem modernen, designorientierten Retail-Umfeld zum Ausdruck. Der Store befindet sich in der malerischen Altstadt von Zürich und verkörpert BIRKENSTOCKs Bekenntnis zu Qualität, Tradition und Funktion.

WO TRADITION AUF MODERNE TRIFFT

Die am gleichnamigen See gelegene Stadt Zürich ist von jeher ein Zentrum für Kultur, Handel und Innovation gewesen. Von ihren Ursprüngen als römische Siedlung bis zu ihrem Aufstieg zur größten Stadt der Schweiz und zu einem globalen Finanzzentrum vereint sie eine reiche Geschichte mit einer vorwärtsgewandten Dynamik.

Anlässlich der Store-Eröffnung lädt BIRKENSTOCK Member seiner Community, neugierige Züricher, Fußbett-Fans und Gäste zu einer besonderen Feier ein – die ersten 50 Besucherinnen und Besucher erhalten eine spezielle Tasche als Begrüßungsgeschenk*. Am 16. April findet in den neuen Räumlichkeiten ein kulinarisches Erlebnis sowie ein Workshop statt, im Rahmen dessen einige der jahrhundertealten handwerklichen Traditionen der Schweiz eigenhändig ausprobiert werden können.

*Solange der Vorrat reicht.

DESIGN NACH DEM VORBILD VON NATUR UND TRADITION

Der erste BIRKENSTOCK Store in Zürich befindet sich in der Storchengasse, einer charmanten Kopfsteinpflastergasse im Herzen der Altstadt, und imitiert das Erlebnis einer Wanderung durch die Schweiz. Der vordere Bereich repräsentiert die vielfältige Landschaft und atemberaubende Natur des Landes, während der hintere Bereich intimer wirkt und die Heimkehr symbolisiert.