SANHA 2025: Umsatz leicht gesteigert, Gewinn deutlich verbessert
Trotz verhaltener Konjunktur behauptet der Marktführer für Rohrleitungssysteme 2025 seine Stärke und setzt mit robusten Margen und internationalem Wachstum wichtige Akzente.
- Konzernumsatz 2025: 124,9 Mio. € und damit knapp +1 % gegenüber dem Vorjahr.
- EBITDA rund 20,8 Mio. € (Vj. 21,5 Mio.) mit einer EBITDA‑Marge von 16,6 %; operatives Ergebnis (EBIT) 14,6 Mio. € (Vj. 15,7 Mio.) bei einer EBIT‑Marge von 11,7 %.
- Rohertragsmarge bereinigt um Währungseffekte um 2,3 Prozentpunkte auf 62,7 % gestiegen – Ursache: positiver Produkt‑ und Kundenmix.
- Wachstumstreiber: Kälte‑ und Industriegeschäft sowie positive Entwicklung in Osteuropa, Skandinavien und den USA; Inlandsgeschäft weiterhin von schwacher Nachfrage geprägt.
- Ausblick 2026: Management erwartet leicht steigenden Umsatz, leicht positives EBITDA und ein stabiles bzw. konstantes operatives Ergebnis (EBIT) trotz erhöhter Abschreibungen.
- Unternehmensprofil: Familiengeführter Marktführer für Rohrleitungssysteme mit ca. 700 Mitarbeitern, in über 60 Ländern aktiv, vier Werke, rund 10.000 Produkte; testierter Konzernabschluss 2025 online verfügbar, Pressemitteilung zu Q1/2026 am 30.04.2026.
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