    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsSanha GmbH Unternehmensanleihe 8,75 % bis 12/29 AnleihevorwärtsNachrichten zu Sanha GmbH Unternehmensanleihe 8,75 % bis 12/29
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    SANHA 2025: Umsatz leicht gesteigert, Gewinn deutlich verbessert

    Trotz verhaltener Konjunktur behauptet der Marktführer für Rohrleitungssysteme 2025 seine Stärke und setzt mit robusten Margen und internationalem Wachstum wichtige Akzente.

    SANHA 2025: Umsatz leicht gesteigert, Gewinn deutlich verbessert
    • Konzernumsatz 2025: 124,9 Mio. € und damit knapp +1 % gegenüber dem Vorjahr.
    • EBITDA rund 20,8 Mio. € (Vj. 21,5 Mio.) mit einer EBITDA‑Marge von 16,6 %; operatives Ergebnis (EBIT) 14,6 Mio. € (Vj. 15,7 Mio.) bei einer EBIT‑Marge von 11,7 %.
    • Rohertragsmarge bereinigt um Währungseffekte um 2,3 Prozentpunkte auf 62,7 % gestiegen – Ursache: positiver Produkt‑ und Kundenmix.
    • Wachstumstreiber: Kälte‑ und Industriegeschäft sowie positive Entwicklung in Osteuropa, Skandinavien und den USA; Inlandsgeschäft weiterhin von schwacher Nachfrage geprägt.
    • Ausblick 2026: Management erwartet leicht steigenden Umsatz, leicht positives EBITDA und ein stabiles bzw. konstantes operatives Ergebnis (EBIT) trotz erhöhter Abschreibungen.
    • Unternehmensprofil: Familiengeführter Marktführer für Rohrleitungssysteme mit ca. 700 Mitarbeitern, in über 60 Ländern aktiv, vier Werke, rund 10.000 Produkte; testierter Konzernabschluss 2025 online verfügbar, Pressemitteilung zu Q1/2026 am 30.04.2026.


    Sanha GmbH Unternehmensanleihe 8,75 % bis 12/29

    +0,06 %
    +0,29 %
    -1,33 %
    -2,98 %
    +0,97 %
    +7,04 %
    ISIN:DE000A383VY6WKN:A383VY
    Sanha GmbH Unternehmensanleihe 8,75 % bis 12/29 direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SANHA 2025: Umsatz leicht gesteigert, Gewinn deutlich verbessert Trotz verhaltener Konjunktur behauptet der Marktführer für Rohrleitungssysteme 2025 seine Stärke und setzt mit robusten Margen und internationalem Wachstum wichtige Akzente.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     