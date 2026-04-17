US-Fahrdienstleister Uber stockt bei Delivery Hero auf
- Uber stockt Anteil an Delivery Hero auf 4,5 Prozent
- Prosus verkauft 13,6 Mio Aktien aus Kartellauflage
- Preis 20 Euro je Aktie Bruttoerlös etwa 270 Millionen
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der US-Fahrdienstleister Uber stockt seine Beteiligung an dem Essenslieferdienst Delivery Hero auf. Der Großaktionär Prosus verkauft kartellrechtlich bedingt rund 13,6 Millionen Aktien von Delivery Hero an das US-Unternehmen, wie die Internet-Beteiligungsholding am Freitag mitteilte. Dies entspreche einer Beteiligung von rund 4,5 Prozent. Der Verkaufspreis liegt laut Mitteilung bei 20 Euro je Anteilsschein und entspricht damit einem Bruttoerlös von rund 270 Millionen Euro.
Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg begrüßte die weitere Beteiligung von Uber an dem MDax-Unternehmen . "Als global führendes Technologieunternehmen ist Ubers erhöhte Beteiligung eine Bestätigung unserer Plattform, unserer Strategie und unserer fortlaufenden Bemühungen, langfristigen Wert für alle Aktionäre zu schaffen."
Prosus hatte sich im Zuge der Übernahme von Just East Takeaway dazu bereit erklärt, seine Beteiligung an Delivery Hero zu reduzieren. Prosus hält nach dem Verkauf nun noch 21,8 Prozent./err/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie
Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 30.944 auf Ariva Indikation (17. April 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um +5,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Uber Technologies bezifferte sich zuletzt auf 132,88 Mrd..
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Unglaublich detailliert und knallhart recherchiert! Bitte weiter so. :)