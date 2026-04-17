Rheinmetall setzt ITM Power in Brand – Wasserstoff-Aktie explodiert um 40 %

Der britische Wasserstoffspezialist ITM Power hat mit dem deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall eine strategische Partnerschaft geschlossen – und damit an der Börse für Begeisterung gesorgt. Die Aktie von ITM Power sprang nach der Ankündigung um bis zu 40 Prozent nach oben. Auslöser ist ein Projekt mit geopolitischer Sprengkraft: Gemeinsam wollen die Unternehmen ein europaweites Netz dezentraler Anlagen zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe für NATO-Streitkräfte aufbauen.

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Im Zentrum steht das Vorhaben "Giga PtX". Geplant sind mehrere hundert Produktionsstandorte in Europa. Jede einzelne Anlage soll über eine Elektrolysekapazität von bis zu 50 Megawatt verfügen und pro Jahr rund 5.000 bis 7.000 Tonnen E-Fuel erzeugen können. Der Startschwerpunkt liegt zunächst in Großbritannien, langfristig ist jedoch ein breiter Ausbau in Europa vorgesehen.

Die Kooperation verbindet zwei Schlüsselkompetenzen: ITM Power liefert Elektrolyseure zur Wasserstoffproduktion, Rheinmetall bringt Know-how im Bereich Power-to-X sowie Zugang zum Verteidigungssektor ein. Bei Power-to-X wird mithilfe von Strom zunächst Wasserstoff erzeugt, der anschließend zu synthetischen Kraftstoffen weiterverarbeitet werden kann.

Gerade für militärische Anwendungen gilt das als besonders relevant. Panzer, Lastwagen, Schiffe oder Flugzeuge lassen sich kurzfristig kaum vollständig elektrifizieren. Gleichzeitig wächst in Europa der Druck, bei kritischen Rohstoffen und Energiequellen unabhängiger zu werden. Synthetische Kraftstoffe könnten hier helfen, weil sie lokal produziert, gelagert und flexibel eingesetzt werden können.

Rheinmetall spricht deshalb von mehr energetischer Resilienz, nationaler Kraftstoffautarkie und höherer Einsatzbereitschaft. Übersetzt heißt das: Streitkräfte sollen im Krisenfall weniger anfällig für unterbrochene Lieferketten oder geopolitische Schocks sein.

Für ITM Power ist die Allianz mehr als nur ein Einzelauftrag. Das Unternehmen sieht im Verteidigungssektor einen möglichen Wachstumsmarkt für großskalige Wasserstoff-Technologie. Sollte das Projekt wie geplant ausgerollt werden, könnte daraus ein langfristiger Milliardenmarkt entstehen.

Die Partnerschaft zeigt zugleich einen größeren Trend in Europa: Wasserstoff und E-Fuels werden nicht mehr nur als Klimathema gesehen, sondern zunehmend als strategische Infrastruktur für Sicherheit, Industrie und Verteidigung.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1.505EUR auf Tradegate (17. April 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.





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