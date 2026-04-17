    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    E-Fuels für die NATO

    2557 Aufrufe 2557 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall setzt ITM Power in Brand – Wasserstoff-Aktie explodiert um 40 %

    Die Aktie von ITM Power haussiert nach der Partnerschaft mit Rheinmetall. Gemeinsam wollen beide Unternehmen ein Netzwerk für synthetische Kraftstoffe für NATO-Streitkräfte aufbauen.

    Für Sie zusammengefasst
    E-Fuels für die NATO - Rheinmetall setzt ITM Power in Brand – Wasserstoff-Aktie explodiert um 40 %
    Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-Bildfunk

    Der britische Wasserstoffspezialist ITM Power hat mit dem deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall eine strategische Partnerschaft geschlossen – und damit an der Börse für Begeisterung gesorgt. Die Aktie von ITM Power sprang nach der Ankündigung um bis zu 40 Prozent nach oben. Auslöser ist ein Projekt mit geopolitischer Sprengkraft: Gemeinsam wollen die Unternehmen ein europaweites Netz dezentraler Anlagen zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe für NATO-Streitkräfte aufbauen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Long
    1.415,41€
    Basispreis
    1,02
    Ask
    × 14,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.592,29€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 14,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tipp aus der RedaktionRasieren Sie alle Erwartungen! Mit SMARTBROKER+ fette Gewinne einfahren? Jetzt informieren!

     

    Im Zentrum steht das Vorhaben "Giga PtX". Geplant sind mehrere hundert Produktionsstandorte in Europa. Jede einzelne Anlage soll über eine Elektrolysekapazität von bis zu 50 Megawatt verfügen und pro Jahr rund 5.000 bis 7.000 Tonnen E-Fuel erzeugen können. Der Startschwerpunkt liegt zunächst in Großbritannien, langfristig ist jedoch ein breiter Ausbau in Europa vorgesehen.

    Die Kooperation verbindet zwei Schlüsselkompetenzen: ITM Power liefert Elektrolyseure zur Wasserstoffproduktion, Rheinmetall bringt Know-how im Bereich Power-to-X sowie Zugang zum Verteidigungssektor ein. Bei Power-to-X wird mithilfe von Strom zunächst Wasserstoff erzeugt, der anschließend zu synthetischen Kraftstoffen weiterverarbeitet werden kann.

    Gerade für militärische Anwendungen gilt das als besonders relevant. Panzer, Lastwagen, Schiffe oder Flugzeuge lassen sich kurzfristig kaum vollständig elektrifizieren. Gleichzeitig wächst in Europa der Druck, bei kritischen Rohstoffen und Energiequellen unabhängiger zu werden. Synthetische Kraftstoffe könnten hier helfen, weil sie lokal produziert, gelagert und flexibel eingesetzt werden können.

    Rheinmetall spricht deshalb von mehr energetischer Resilienz, nationaler Kraftstoffautarkie und höherer Einsatzbereitschaft. Übersetzt heißt das: Streitkräfte sollen im Krisenfall weniger anfällig für unterbrochene Lieferketten oder geopolitische Schocks sein.

    Für ITM Power ist die Allianz mehr als nur ein Einzelauftrag. Das Unternehmen sieht im Verteidigungssektor einen möglichen Wachstumsmarkt für großskalige Wasserstoff-Technologie. Sollte das Projekt wie geplant ausgerollt werden, könnte daraus ein langfristiger Milliardenmarkt entstehen.

    Die Partnerschaft zeigt zugleich einen größeren Trend in Europa: Wasserstoff und E-Fuels werden nicht mehr nur als Klimathema gesehen, sondern zunehmend als strategische Infrastruktur für Sicherheit, Industrie und Verteidigung.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1.505EUR auf Tradegate (17. April 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    E-Fuels für die NATO Rheinmetall setzt ITM Power in Brand – Wasserstoff-Aktie explodiert um 40 % Die Aktie von ITM Power haussiert nach der Partnerschaft mit Rheinmetall. Gemeinsam wollen beide Unternehmen ein Netzwerk für synthetische Kraftstoffe für NATO-Streitkräfte aufbauen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     