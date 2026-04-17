Apex Critical Metals in den neu aufgelegten Sprott Rare Earths ETF aufgenommen

Vancouver, British Columbia – 17. April 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. („Apex“ oder das „Unternehmen“) (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9), ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines strategischen Seltenerdprojekts Rift im Karbonatitkomplex Elk Creek in Nebraska (USA) konzentriert, freut sich, bekannt zu geben, dass es in den vor kurzem aufgelegten Sprott Rare Earths Ex-China ETF aufgenommen wurde. Dieser neue ETF konzentriert sich auf Unternehmen, die sich mit der Exploration, der Entwicklung, dem Abbau, der Trennung, der Raffination und der Produktion von Seltenen Erden außerhalb Chinas befassen.

Apex wurde neben einer Reihe etablierter Akteure des Seltenerd-Sektors aufgenommen, unter anderem Lynas Rare Earths Ltd., MP Materials Corp., USA Rare Earth Inc., Arafura Rare Earths Ltd. und NioCorp Developments Ltd.

„Wir freuen uns, dass Apex in einen auf Seltene Erden fokussierten ETF ex-China aufgenommen wurde, und dies zu einem Zeitpunkt, an dem westliche Regierungen, Branchenteilnehmer und Investoren zunehmend darauf bedacht sind, strategische Lieferketten für Seltene Erden außerhalb Chinas zu sichern“, sagte Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals. „Wir sind davon überzeugt, dass diese Aufnahme die wachsende Anerkennung des Potenzials unseres Seltenerdprojekts Rift in Nebraska widerspiegelt, wo derzeit zwei Bohrgeräte aktiv im Einsatz sind, und weitere Untersuchungsergebnisse ausstehen.“

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Aufnahme in einen auf Seltene Erden fokussierten ETF dazu beitragen kann, den Bekanntheitsgrad bei Anlegern zu steigern, die Handelsliquidität zu unterstützen und die Wahrnehmung bei institutionellen und privaten Anlegern zu steigern, die eine gezielte Beteiligung am sich rasch entwickelnden Sektor der Seltenen Erden anstreben.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall- und Niobprojekten gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im vielversprechenden Karbonatitkomplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska und beherbergt umfassende Seltenerdmetallrechte im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Niob-REE-Lagerstätten Nordamerikas. Historische Bohrungen im gesamten Komplex ergaben breite Intervalle mit einer hochgradigen Seltenerdmetallmineralisierung, einschließlich Abschnitten von 155,5 m mit 2,70 % REO und 68,2 m mit 3,32 % REO.