Das universelle 7-Zoll-Smart-Motorrad-Display für jeden Fahrer

SHENZHEN, China, 17. April 2026 /PRNewswire/ -- RiderNav gab heute den Vorverkaufsstart des R7X bekannt, einem universellen 7-Zoll-Smart-Motorrad-Display, das mit Harley-Davidson, Honda, Yamaha, Kawasaki, KTM, Triumph, Suzuki und praktisch jedem anderen Motorrad auf dem Markt kompatibel ist. Der R7X ist ab sofort bei ridernav.com zu einem Verkaufspreis von 559,00 $ erhältlich. Als spezielles Vorverkaufsangebot erhalten die ersten 100 Bestellungen einen automatischen Rabatt von 20%, wodurch der Preis auf nur $350.00 sinkt.

Wireless CarPlay, Android Auto und IP69K-Wasserdichtigkeit - jetzt für jedes Fahrrad

„Das R7M hat bewiesen, dass die Fahrer ein seriöses, zweckmäßiges Display wollen - kein Telefon, das an den Lenker geklebt wird", so das RiderNav-Team. „Die R7X macht das für alle anderen zugänglich. Gleiche Anzeige. Gleiche Haltbarkeit. Gebaut für jedes Fahrrad."

Hauptmerkmale

7" HD IPS-Display, 1.200 Nits - Optisch verklebt für gestochen scharfe, blendfreie Sicht bei direkter Sonneneinstrahlung und unter allen Wetterbedingungen.

Kabelloses Apple CarPlay & Android Auto - Navigation, Musik, Anrufe und Nachrichten - alles ohne Kabel. Alles, was der Fahrer braucht, wird auf dem Bildschirm angezeigt; das Telefon bleibt in der Tasche.

Universal Quick-Release Mount - In Sekundenschnelle montiert und entfernt. Kompatibel mit 99 % der Standard-Motorradhalterungssysteme.

Action-Kamera-Steuerung - Steuert DJI, Insta360 und GoPro direkt über das Display. Starten und stoppen Sie die Aufnahme mit einem einzigen Fingertipp - kein Fummeln an den Tasten während der Fahrt.

Reifendrucküberwachung (TPMS) - Optional - Fügen Sie das TPMS-Modul von RiderNav hinzu, um den Reifendruck in Echtzeit direkt auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Wasser- und staubdicht nach IP69K - Widersteht Hochdruckwasserstrahlen, Schlamm und Temperaturen von -20°C bis 70°C.

OTA-Updates - Laufende Firmware- und Funktionsupdates werden automatisch über die Luft verteilt.

Preis und Verfügbarkeit

Die R7X hat einen Standardverkaufspreis von $559,00. Als spezielles Einführungsangebot können die ersten 100 Bestellungen von einem Einführungspreis von nur $350.00 profitieren. Jedes Gerät verfügt über eine 24-monatige Herstellergarantie und kostenlosen Versand.

Der Vorverkauf ist jetzt live unter https://www.ridernav.com/products/r7x.

Über RiderNav

RiderNav entwickelt intelligente Anzeigesysteme für Motorradfahrer, die mehr von ihrer Technologie erwarten. Aufbauend auf dem Erfolg des R7M - dem ersten Display, das speziell für die BMW Nav Cradle entwickelt wurde - bietet das R7X dieselbe technische Philosophie für Fahrer auf jedem Motorrad. RiderNav-Produkte sind CE-, FCC- und TELEC-zertifiziert und werden weltweit verkauft.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2958245/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2958246/image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814400/LOGO5_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ridernav-bringt-r7x-auf-den-markt-das-universelle-7-zoll-smart-motorrad-display-fur-jeden-fahrer-302745501.html