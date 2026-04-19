Atomreaktoren schon in 4 Jahren auf dem Mond!

Mit dem kürzlich erlassenen "National Science and Technology Memorandum 3" hat Washington den Startschuss dafür gegeben, Atomreaktoren als Energielösung für den Weltraum zu etablieren. Die ehrgeizigen Pläne sehen vor, bereits im Jahr 2028 erste Kernreaktoren in einer Erdumlaufbahn einzusetzen. Sie müssen sich erst einmal im Orbit bewähren, um beispielsweise Satelliten mit Energie zu versorgen, bevor dann Reaktoren fest auf der Mondoberfläche installiert werden. Dieser Schritt soll dann bis spätestens 2030 erfolgen.

Ein neues nationales Memorandum des Weißen Hauses hat die Energiebranche in Aufruhr versetzt. Das Ziel: Eine staatlich geförderte Offensive zur Installation von Kernreaktoren jenseits der Erde. Die Vision einer dauerhaften menschlichen Präsenz auf dem Mond rückt in greifbare Nähe.

Das Herzstück dieser Initiative bilden die NASA-Missionen "Space Reactor-1 Freedom" und "Lunar Reactor-1". Diese Projekte zielen darauf ab, eine zuverlässige Energieversorgung für langfristige Mondoperationen sicherzustellen. Dabei stehen Reaktoren der mittleren Leistungsklasse im Fokus, die zunächst mindestens 20 Kilowatt elektrischer Energie erzeugen sollen. Das Design ist jedoch auf Skalierbarkeit ausgelegt, um künftig Leistungen von 100 Kilowatt oder mehr zu ermöglichen – eine Grundvoraussetzung für energieintensive Forschung und Infrastruktur im All.

Die Key-Player im Überblick

Die Ankündigung hat an der Börse zu deutlichen Kursgewinnen geführt. Vier Unternehmen stehen dabei besonders im Rampenlicht:

Unternehmen Fokus Status & Highlights Oklo Fast-Fission-Technologie (schnelle Kernspaltung) Aktie stieg in 4 Tagen um 38 Prozent; CEO Jacob DeWitte ist Berater im Weißen Haus. Nano Nuclear Energy Transportable Mikroreaktoren Fokus auf extreme Umgebungen; Entwicklung des Mikroreaktors KRONOS MMR mit Förderung des US-Energieministeriums. Centrus Energy Brennstoffversorgung Einziger US-Anbieter für kommerzielle HALEU-Anreicherung (hochgradig schwach angereichertes Uran); Umsatz 2025: 448,7 Millionen US-Dollar NuScale Power SMR-Technologie (kleine modulare Reaktoren) Einziger Entwickler mit Designzulassung der Atombehörde NRC; strategischer Vorteil bei schnellen Zeitplänen.

Marktstimmung und Ausblick

Analysten sehen in dem Mandat einen Wendepunkt für die fortschrittliche Kernenergiewirtschaft. Während etablierte Firmen wie Centrus Energy durch volle Auftragsbücher (bis 2040!) punkten, bieten spekulativere Namen wie Oklo und Nano Nuclear hohes Potenzial bei entsprechendem Risiko.

Entscheidend für die kommenden Wochen wird sein, welche dieser Firmen direkte Verträge oder Partnerschaften im Rahmen der NASA-Beschaffungsprogramme für die Mond-Missionen erhalten. Mit dem Ziel 2028 rücken die Zeitpläne für die Auftragsvergabe in greifbare Nähe.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion