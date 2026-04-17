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    Deutsche Boerse Aktie steigt um +2,70 % - 17.04.2026

    Am 17.04.2026 ist die Deutsche Boerse Aktie, bisher, um +2,70 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Boerse Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Boerse Aktie steigt um +2,70 % - 17.04.2026
    Foto: Deutsche Börse AG

    Die Deutsche Börse betreibt Handels- und Abwicklungsplattformen (u.a. Xetra, Eurex) sowie Index-, Daten- und IT-Dienstleistungen. Sie ist eine der führenden europäischen Marktinfrastrukturen mit starker Stellung im Derivate- und Indexgeschäft. Wichtige Konkurrenten sind Euronext, LSE Group, ICE, Nasdaq. Stärken/USPs: vertikal integrierte Wertschöpfungskette, starke Indizes (DAX-Familie), hohe Regulierungskompetenz.

    Deutsche Boerse aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 17.04.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,70 % konnte die Deutsche Boerse Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Boerse Aktie. Nach einem Plus von +1,09 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 265,80. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Deutsche Boerse einen Gewinn von +25,65 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Boerse Aktie damit um +3,73 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,01 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Boerse eine positive Entwicklung von +17,91 % erlebt.

    Deutsche Boerse Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,73 %
    1 Monat +7,01 %
    3 Monate +25,65 %
    1 Jahr -3,56 %
    Stand: 17.04.2026, 09:18 Uhr

    Informationen zur Deutsche Boerse Aktie

    Es gibt 190 Mio. Deutsche Boerse Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,24 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nasdaq Inc. Aktie, Intercontinental Exchange und Co.

    Nasdaq Inc. Aktie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Intercontinental Exchange notiert im Plus, mit +0,54 %. Euronext notiert im Plus, mit +0,88 %.

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    Ob die Deutsche Boerse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Boerse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Boerse

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    -3,56 %
    +44,29 %
    +75,36 %
    +259,34 %
    +1.325,74 %
    ISIN:DE0005810055WKN:581005
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