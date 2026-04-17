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    SAP Aktie steigt auf 153,54€ - 17.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SAP Aktie bisher um +2,05 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie steigt auf 153,54€ - 17.04.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    SAP Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.04.2026

    Die SAP Aktie konnte bisher um +2,05 % auf 153,54 zulegen. Das sind +3,08  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +2,34 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 153,54. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Obwohl sich die SAP Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -24,10 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +8,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,53 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SAP auf -27,55 %.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,50 %
    1 Monat -8,53 %
    3 Monate -24,10 %
    1 Jahr -35,00 %
    Stand: 17.04.2026, 09:18 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Korrektur der SAP-Aktie: Analystenrückenwind (Jefferies Kaufempfehlung) steht bärischen Signalen gegenüber. Thema sind 52W-Tief 137,54, XETRA-Breakdown (~144 €), überverkaufte Oszillatoren, RSI ~33,8, aggressives Call‑Selling/Puts‑Kauf im Optionsflow sowie steigendes Short‑Interest; Diskussion über mögliche spekulative Gegenbewegung mit klaren Stopps.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 187,81 Mrd. € wert.

    Deutsche Industrie bei KI-Einsatz vorn


    Künstliche Intelligenz (KI) hält Einzug in die Industrie und kommt immer öfter real zum Einsatz. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Netzwerk-Ausrüsters Cisco vor der am Montag beginnenden Hannover Messe (20. bis 24. April). Fast zwei Drittel …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,62 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,21 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,34 %. ServiceNow legt um +0,44 % zu

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    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    +3,68 %
    +10,86 %
    -8,53 %
    -24,10 %
    -35,00 %
    +31,27 %
    +29,95 %
    +120,00 %
    +974.900,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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