ITM Power - Aktie schießt in die Höhe +21,39 % - 17.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von ITM Power. Sie steigt um +21,39 % auf 1,2770€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ITM Power Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,77 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,2770€, mit einem Plus von +21,39 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der ITM Power Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +65,01 %.

Allein seit letzter Woche ist die ITM Power Aktie damit um +48,47 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +66,98 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +74,98 % gewonnen.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +48,47 % 1 Monat +66,98 % 3 Monate +65,01 % 1 Jahr +279,90 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

Stand: 17.04.2026, 09:19 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die strategische Rheinmetall-Partnerschaft von ITM Power im Giga-PtX-Projekt und deren Auswirkungen auf Kurs, Bewertung und Fundamentaldaten. Geplant sind Hunderte dezentraler Anlagen (bis 50 MW) zur Produktion von e-Fuels für NATO/Militärlogistik; mögliche Großaufträge könnten den Kurs antreiben. Debattiert wird auch über Shorties, charttechnische Ausbrüche und staatliche Bürgschaften.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 617 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 772,08 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cummins Inc., NEL ASA und Co.

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,81 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +1,97 %. Plug Power notiert im Minus, mit -0,37 %. Siemens Energy verliert -1,10 %

ITM Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.