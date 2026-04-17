LPKF Laser & Electronics Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 17.04.2026

Die LPKF Laser & Electronics Aktie konnte bisher um +6,73 % auf 11,900€ zulegen. Das sind +0,750 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,95 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der LPKF Laser & Electronics Aktie. Nach einem Plus von +10,95 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 11,900€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics einen Gewinn von +68,13 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +57,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +72,41 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von LPKF Laser & Electronics einen Anstieg von +103,90 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +57,10 % 1 Monat +72,41 % 3 Monate +68,13 % 1 Jahr +42,50 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 17.04.2026, 09:19 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursbewegung bei LPKF, die teils mit einem Insiderkauf und Spekulationen über Großkunden (Samsung/Intel/LG) nach VLM-Mapping erklärt wird, inklusive Übernahmespekulationen und Bewertungsfolgen. Weiter diskutiert werden fundamentale Chancen durch LIDE/Glas-Substrate und Co‑Packaged Optics als KI‑Enabler, Onto-Inspektionssysteme/DragonFly als Nachfragezeichen, PACE-Mitgliedschaft und ungewöhnliches Handelsvolumen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 292,73 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,88 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,54 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +0,12 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie jetzt kaufen?

Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.