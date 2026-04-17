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    Global Power Solutions Corp. reicht Interessenbekundung für 15-MW-Abfallverwertungsanlage in der Demokratischen Republik Kongo ein

    Global Power Solutions Corp. reicht Interessenbekundung für 15-MW-Abfallverwertungsanlage in der Demokratischen Republik Kongo ein

    Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Freitag, 17. April 2026 – Global Power Solutions Corp. (TSX Venture Exchange: PWER; Börse Frankfurt: NJA) („Global Power“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Interessenbekundung (Expression of Interest, EOI) für die potenzielle Entwicklung und den Betrieb einer 15-MW-Abfallverwertungsanlage in Kinshasa, Demokratische Republik Kongo („DRK“), eingereicht hat.

     

    Das Unternehmen hat in Zusammenarbeit mit seinem geplanten Projektpartner, der Dhatu Group aus Uganda, an ersten Gesprächen mit Interessenvertretern hinsichtlich der potenziellen Entwicklung einer Abfallverwertungsanlage auf Grundlage der Sammlung von Siedlungsabfällen in der Stadt Kinshasa teilgenommen.

     

    Kinshasa, mit einer geschätzten Einwohnerzahl von etwa 18,5 Millionen, produziert Berichten zufolge täglich über 7.000 t Siedlungsabfälle. Auf Grundlage einer vorläufigen Analyse potenzieller Projektparameter – einschließlich der Verfügbarkeit von Einsatzstoffen, Entwicklungskosten, Umsetzungsüberlegungen sowie der potenziellen wirtschaftlichen Machbarkeit – hat das Unternehmen eine Interessenbekundung eingereicht, in der eine konzeptionelle 15-MW-Abfallverwertungsanlage beschrieben wird, die täglich etwa 1.000 t Abfall als Einsatzstoff verwertet.

     

    Das Projekt wird voraussichtlich eine moderne thermische Abfallverwertungstechnologie nutzen, die darauf ausgelegt ist, Siedlungsabfälle in zuverlässigen Grundlaststrom umzuwandeln, der in das nationale Stromnetz eingespeist wird.

     

    Das vorgeschlagene Projektkonzept soll zu einer verbesserten Abfallwirtschaft und städtischen Hygiene beitragen und gleichzeitig die Stromerzeugungskapazitäten in der Region stärken.

     

    Die Einreichung der Interessenbekundung stellt lediglich einen Vorschlag in einem frühen Stadium dar. Eine potenzielle Entwicklung des Projekts würde einer weiteren technischen Bewertung, Machbarkeitsstudien, behördlichen Genehmigungen, Finanzierungsvereinbarungen sowie der Aushandlung endgültiger Vereinbarungen mit den zuständigen Regierungsstellen und Projektbeteiligten unterliegen.

     

    Haneef Esmail, Chief Financial Officer, Chairman und Direktor von Global Power Solutions, sagte:

     

    „Die Einreichung der Interessenbekundung durch das Unternehmen hat explorativen Charakter und dient der Bewertung einer möglichen Beteiligung am Projektentwicklungsprozess. Die potenzielle Rolle von Global Power könnte, falls das Projekt voranschreitet, die Unterstützung bei der Projektentwicklung, die Technologieintegration oder eine sonstige Beteiligung gemeinsam mit lokalen Partnern umfassen. Momentan wurden noch keine endgültigen Vereinbarungen unterzeichnet.“

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