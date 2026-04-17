DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ALSTOM auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Alstom von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 31 auf 23 Euro gesenkt. Der Zughersteller habe gewarnt, dass die Ziele für Marge und freien Barmittelzufluss im anstehenden Geschäftsjahr verfehlt werden könnten, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte kappte daraufhin seine Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre./rob/niw/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -20,33 % und einem Kurs von 15,74EUR auf Tradegate (17. April 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 23
Kursziel alt: 31
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
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