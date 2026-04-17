DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ALSTOM auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Alstom von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 31 auf 23 Euro gesenkt. Der Zughersteller habe gewarnt, dass die Ziele für Marge und freien Barmittelzufluss im anstehenden Geschäftsjahr verfehlt werden könnten, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte kappte daraufhin seine Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre./rob/niw/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -20,33 % und einem Kurs von 15,74EUR auf Tradegate (17. April 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,00 € , was eine Steigerung von +0,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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